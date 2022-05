El PP acusa al Gobierno municipal de crear "polémicas artificiales" contra la Junta

El PP de Chiclana sale en defensa de la Junta y carga contra las "polémicas artificiales" creadas por "el Gobierno del señor Román". En una rueda de prensa, el secretario general de los populares, Diego Rodríguez, acusó al equipo de Gobierno de "flojo" y criticó su "política basada en la confrontación" para "tapar su propia incompetencia y falta de trabajo para solucionar los problemas de los chiclaneros".

El número 2 de los populares chiclaneros considera oportuno hablar "de lo que no quiere hablar el señor Román": "que Chiclana no cuenta aún con un PGOU tras más de dos años desde que los jueces se lo tumbaran, y el porqué, en estos dos años, no se ha hecho nada”. Así, para Diego Rodríguez “el no tener Plan General es un desastre para la ciudad, porque es un documento base para el desarrollo de la ciudad, que daría a Chiclana seguridad jurídica, y atraería inversiones que ahora van a ciudades de nuestro entorno”.

“Éste y otros muchos asuntos, constatan que la gestión del señor Román es un lastre para el necesario cambio de ciclo que necesita la política local en Chiclana”, añade el representante popular, para el que “el señor Román no quiere hablar del PGOU, ni de los problemas del extrarradio, o de la Chiclana Residencial, ni de los Asimilados a Fuera de Ordenación (AFO), de los que aún no tenemos constancia de la tramitación de expediente alguno tras dos años de continuas promesas de acceso a agua y alcantarillado”.

Para el Secretario General del PP chiclanero, “nosotros vamos a seguir hablando de lo que no quiere el señor Román, como de la nueva avenida de Pelagatos, que cuenta desde hace meses con la financiación de la Agencia IDEA, y que, tras más de seis meses en manos del Gobierno municipal, nada se sabe; y continuaremos hablando de la incompleta ejecución de un proyecto tan importante para los vecinos como el de los puentes de Pago del Humo y el Marquesado, que venimos arrastrando desde el año 2016 y que, tras más de seis años de tramitación y obras, son incapaces de terminar”; para el edil “este es el nivel de trabajo del equipo que lidera José María Román”.

El representante Popular mantiene que “el PP de Chiclana va a seguir hablando del mal estado de conservación de la pintura de las calles, de los pasos de peatones, de la señalización horizontal…”, porque para el secretario general de los Populares “Chiclana es un municipio de referencia turística y solo hay que darse un paseo por la Avenida de La Barrosa para constatar el lamentable estado de la pintura”.

Diego Rodríguez afirma que, “en definitiva, lo evidente es que los chiclaneros ya sabemos que la incompetencia es la base de la pésima gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno en cuestiones de su estricta competencia; y que estamos hartos de excusas y mentiras como el mantra Socialista de los 30 millones de euros que dice que debe la Junta de Andalucía a nuestra ciudad, con el burdo objetivo de confrontar”; ya que, según el dirigente Popular “la realidad que está ahí, y a la que no se le pueden buscar peros, es que el Gobierno del Cambio de Juanma Moreno lleva invertidos en Chiclana más de 50 millones de euros, y que han servido para financiar las 47 viviendas de la calle Delicias, la Planta de Transferencia de La Victoria, o en la rehabilitación de viviendas en las barriadas de Fermesa, Caja de Ahorros y Recreo San Pedro”.

“Además, si no fuera por el rechazo al Presupuesto en el Parlamento andaluz del PSOE de Espadas Cejas, de VOX y de Podemos, la inversión habría llegado a los 80 millones de euros”, afirma.

Por último, el Secretario General de los Populares afirma de manera irónica, “agradecer al señor Román la confianza demostrada en el PP andaluz”, porque “ha solicitado a Juanma Moreno en estos tres últimos años y medio, lo que no tuvo valor de pedir a sus compañeros de filas en las cuatro décadas en las que gobernaron de manera ininterrumpida en Andalucía”.

“Afortunadamente, y a pesar del señor alcalde y su agotado equipo de Gobierno, en el PP de Chiclana estamos convencidos de que cuando los andaluces renueven su confianza de manera contundente en el proyecto de regeneración pública que encabeza Juanma Moreno el próximo día 19 de junio; la Junta de Andalucía seguirá teniendo a Chiclana como uno de sus grandes referentes en el desarrollo de proyectos e inversiones”, concluye.