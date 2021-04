El PP de Chiclana reclama más vacunas para “recuperar nuestra vida lo antes posible”

El Partido Popular de Chiclana reclama al Gobierno central, administración de la que depende la llegada de vacunas, más dosis para que “podamos recuperar nuestra vida lo antes posible”.

La concejala Carmen Baena subraya que “Andalucía ha comenzado ya la vacunación de las personas con más de 70 años tras ser inmunizado el 92% de los mayores de 80. La citación se hace a través de mensajes y llamadas al móvil. Algunas personas mayores de 80 años están todavía sin vacunar porque no se les ha podido localizar, bien porque viven en zonas aisladas o no tienen móviles. Se está intentando localizarlas a través de familiares para que no se queden sin vacunar”.

Según los números, “Andalucía lidera la puesta de vacunas en España tanto en términos relativos como absolutos y es la comunidad autónoma que más vacunas ha puesto a mayores de 80 años. 500.000 personas han sido ya vacunadas con las dos dosis, y 1.000.000 si contamos únicamente una dosis. Es decir, un 6,16% de la población”.

Sin embargo, “con el ritmo actual solo se habrá vacunado a un 40% de la población en diciembre”, motivo por el que la formación popular pide al gobierno central la llegada de más dosis de vacunas.

La presidenta del PP chiclanero, Ascensión Hita, manifiesta que “como ha dicho Juanma Moreno, en Andalucía tenemos capacidad para poner 500.000 vacunas a la semana, pero para ello necesitaríamos recibir las dosis necesarias para poder llegar al ansiado 70% de población vacunada, que haga posible empezar a recuperar en parte nuestra economía, nuestra vida”.

En Chiclana, el lunes han sido vacunadas 270 personas de entre 70 y 80 años en el Pabellón Ciudad de Chiclana y el Centro de Salud de Los Gallos. Desde hoy llegan a Chiclana 1.350 dosis de la vacuna de Pfizer para personas nacidas entre 1942 y 1944, es decir, de 77, 78 y 79 años. Además, llegan otras 1.350 dosis de AstraZeneca para los nacidos en 1956 y 1957, de 65 y 64 años.

Hita recalca que “es importante no olvidar que las medidas de seguridad tienen que seguirse por todos los ciudadanos, sin distinción. Hablamos de la higiene de manos, de la distancia de seguridad y, por supuesto, del uso de mascarillas, cuyo uso es obligatorio”.

El PP destaca igualmente “la implicación del personal sanitario, fundamental en esta situación, al que debemos apoyar siendo responsables para evitar que siga aumentando la tasa de incidencia, que actualmente es de 139,9. Todo es necesario para recuperar nuestras vidas”.