Myke Towers y Simple Minds, últimas confirmaciones del Concert Music Festival 2024

Myke Towers y Simple Minds estarán también en el Concert Music Festival 2024. La organización del exitoso ciclo de conciertos estivales ha dado a conocer las últimas confirmaciones para el próximo verano.

Así, Myke Towers, un artista que se ha posicionado como uno de los raperos latinos y reggaetoneros más importantes del panorama musical en el mundo, estará en Chiclana el próximo 4 de julio presentando el directo de su último trabajo LVEU: Vive La Tuya… No La Mía, un espectáculo que el puertorriqueño aúna influencias del rap, pop latino, reggaetón, Jersey Club, R&B o el New Jack Swing.

Por otro lado, la banda británica Simple Minds estará el próximo 27 de julio en Concert Music Festival presentando un soberbio directo en el que sonarán grandes éxitos de su discografía como son Promised You a Miracle, Glittering Prize, Someone Somewhere in Summertime, Waterfront, Alive and Kicking, Sanctify Yourself o Don’t You Forget.

Las entradas para ambos conciertos están ya disponibles en la página web del Concert.

Myke Towers y Simple Minds se suman a las últimas confirmaciones de una prometedora programación, que recientemente ha anunciado también la presencia de Maná (11 de julio), Luis Miguel (24 de julio) o Aitana (12 de julio).