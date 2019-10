El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero (IU), ha salido al paso de las declaraciones realizadas en la jornada por el concejal de Partido Popular, Guillermo Utrera, con respecto a la limpieza de imbornales y cunetas en el municipio, asegurando que “el señor Utrera no conoce nada de lo que ha hablado, porque, según se puede deducir, está intentando hablar de cunetas en extrarradio, puesto que allí no hay imbornales al no haber sistemas general, algo que es de sobra conocido en la ciudad. Por otro lado habla de imbornales y de limpieza, que en la gestión municipal se lleva por separado y que son trabajos que se realizan durante todo el año entre las delegaciones de Medio Ambiente y Obras, obviamente para evitar inundaciones”.

Palmero también ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones realizadas, “porque muestran la ignorancia o la mala intención del señor Utrera, ya que este servicio se ha mejorado este año, información que se dio a conocer el pasado mes de abril, en la que se hablaba de un nuevo contrato".

En este sentido, Roberto Palmero ha explicado que “en Chiclana hay 10.931 imbornales. Tenemos controlados los que están limpios y los que no, sabiendo también el tipo de limpieza que se realiza en cada uno. Así, a día de hoy y sabiendo el porcentaje de cada zona que está limpio, podemos decir que hay 6.460 que están totalmente limpios, de los que 2.787 se han limpiado manualmente y 3.673 se han limpiado mediante el camión, suponiendo esto un 59 por ciento de limpieza total de imbornales en el municipio. Se trata de un trabajo continuo, que se mantiene durante todo el año, en función de las necesidades de cada zona, puesto que el mantenimiento que requiere cada uno no es el mismo. Un servicio que se desarrolla dentro de la normalidad y que este año se desarrolla con mayor eficiencia y con mejoras con respecto a años anteriores”.