El Marquesado expresa su malestar por la peligrosidad de la carretera

F.M. ChiclanaLa junta directiva de la Federación de AA.VV. Chiclana Norte mantuvieron recientemente una reunión con el delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero Bey, para tratar diversas necesidades en la zona de El Marquesado. Dicha entidad entregó al edil un dossier escrito y fotográfico en el que se les informaba de caminos muy transitados tanto por peatones como por automóviles en los que son necesarios su limpieza, así como de contenedores de recogida de basura rotos y no repuestos.

Además, la federación vecinal señala que se le informó sobre que, desde hace mucho tiempo, “los vecinos tenemos los caminos con arbustos, rastrojos e incluso ramas de árboles que en muchos casos invaden parte de los mismos por su falta de desbroce y limpieza”.

En este sentido, indica que en el entorno de los contenedores es primordial su limpieza “para evitar la proliferación de roedores”. Asimismo, reclama la limpieza de las paradas de autobuses “que deberían realizarse con más frecuencia para evitar que los niños tengan que esperar al autobús en plena carretera”.

En esta línea, la junta directiva de dicha federación expuso al delegado de Medio Ambiente que “las cunetas de la carretera de El Marquesado y carretera de Algeciras, que suelen estar llenas de arbustos, sean limpiadas cada seis meses para que las aguas corran bien y no inunden las carreteras con el consiguiente peligro para los automovilistas y peatones”. Puntualiza que en la carretera del Pinar de los Franceses, pasado el centro militar hasta Torre de los Arquillos, “crecen los cañaverales que invaden la carretera, por lo que pedimos sean cortados cada cierto tiempo”.

Referente a la seguridad de la carretera, resalta que llevan años “intentando que la seguridad prime sobre los accidentes. Tenemos salidas de caminos a la carretera de El Marquesado en las que las cunetas se encuentran casi un metro por debajo de la carretera con el consiguiente peligro de caer dentro de la cuneta, tanto al entrar como el salir de los caminos. Llevamos pidiendo que pongan unos quitamiedos por seguridad y refractantes para ser visto por la noche, ya que la carretera carece de alumbrado público. Parece ser que seguimos hablando con la pared”.

La Federación de Vecinos de Chiclana Norte recuerda que mantuvieron una reunión con Encarnación Niño, diputada provincial del Área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local, y el Ingeniero Técnico de Carreteras Aurelio Martínez Ocasa, ya que la carretera de El Marquesado, es competencia de Diputación de Cádiz, “por lo que ellos son los responsables de solucionar las deficiencias existentes y también les entregamos un dossier escrito y fotográfico, para tratar los muchos problemas de seguridad vial que padecemos los vecinos que vivimos a uno y otro lado de las carreteras de El Marquesado desde el kilómetro 5 al 9”.

Así, subraya que a la diputada se les expuso la problemática del puente que atraviesa la carretera de Algeciras “por el que no se puede pasar por las pasarelas, ya que resulta imposible acceder a las mismas por su mal estado de conservación y con el consiguiente peligro de caerse sobre la propia carretera. El ancho de las pasarelas no tienen las medidas adecuadas. Un carrito de niño no puede pasar teniéndolo que hacer por la carretera del puente”. Ademas, señala que tiene los desagües de la carretera con resaltes. Y se habló de que los vecinos y vecinas que quieran ir a Chiclana y coger el autobús, al no existir acera, forzosamente tienen que caminar por la carretera con el consiguiente peligro para los peatones. Tomaron nota de ello para su arreglo lo más pronto posible. Han pasado 27 meses y nada han hecho, la carretera sigue con los mismos problemas y peligros”.

Del mismo modo, apunta a que la acera hasta el puente de la Ladrillera, llevan años denunciando para que la hagan. “No hay respuesta positiva. Siempre la misma cantinela, el Plan General”. Con todo ello, los representantes vecinales dicen sentirse “hartos de falsas promesas. Esperemos que la Diputación y el Ayuntamiento se pongan de acuerdo y piensen que los vecinos de El Marquesado corremos peligros de accidente y que no somos personas de tercera. Pagamos nuestros impuestos como el resto de los mortales para al menos podamos circular sin el consiguiente peligro de ser atropellado por tener que caminar por la carretera. Seguiremos esperando que lo posible se haga realidad y los políticos no mareen más la perdiz”.