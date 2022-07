Manolo García, Andrés Calamaro, Camilo y Texas aterrizan en el ecuador de Concert Music Festival

La música no cesa en el poblado de Sancti Petri, donde cada noche los mejores artistas del panorama nacional e internacional se dan cita para hacer vibrar al público de Concert Music Festival. El Festival se encuentra en el ecuador de su V edición y para celebrarlo vuelve a contar con artistas de primer de nivel.

Manolo García será el encargado de dar el pistoletazo de salida, este jueves a las 22.30 horas, a un nuevo fin de semana de vértigo en Concert Music Festival. El artista nos contó en esta entrevista sus sensaciones para este concierto, al que regresa con un arsenal de éxitos que han marcado su carrera y sus dos últimos trabajos, Mi Vida en Marte y Desatinos Desplumados.

Cogerá el relevo el multipremiado artista argentino, Andrés Calamaro. Este viernes a las 22.30, el cantante se sube al escenario de Concert Music Festival para presentar su Tour 22, en el que Andrés Calamaro repasará sus grandes éxitos acompañado de su banda. Su música será la gran protagonista de este nuevo tour ya que incluye los éxitos que han marcado su carrera.

Andrés Calamaro lanzó el pasado mes de junio su nuevo álbum Dios los Cría, en el que revisita su excepcional discografía junto a varios de los más grandes artistas de la música popular latina. Entre ellos se encuentran leyendas como Julio Iglesias con Bohemio, Rapahel Jugar con fuego, Flaca con Alejandro Sanz, Para no olvidar con Manolo García y Vicente Amigo o Paloma con artistas como Sebastián Yatra, Leiva, Iván Ferreiro, Pasemos a otro tema con Julieta Venegas, Tuyo siempre con Vicentico, Engánchate conmigo Juanes y Niño Josele entre otros grandes.

La V edición de Concert Music Festival ha estado marcada por su tinte internacional, pero sobre todo, por la apuesta por los artistas latinoamericanos. En esta ocasión, el colombiano Camilo tampoco ha querido perderse la cita y se reencuentra con su público de Chiclana después de enamorar a todos en la anterior edición. De esta forma, Camilo se subirá al escenario de Concert Music Festival este sábado a las 22.30 horas para volver a enamorar a su tribu de Chiclana y marcándose un ‘Sold Out’.

El ganador de 4 Latin Grammys y actualmente nominado a un Grammy, llega con su gira De adentro pa afuera para impregnar el recinto de Sancti Petri de ritmos latinos como la Champeta, con canciones como Kesi, Favorito o Ropa cara, entre sus múltiples éxitos. Actualmente, Camilo se encuentra entre los referentes de la música latina por todo el mundo. El cantante, compositor, músico y productor colombiano ha enamorado a medio mundo con canciones como Vida de rico, Bebé, Índigo o Pesadilla, dejando patente su sensibilidad, amor y positividad a la hora de componer sus canciones.

Como colofón, la banda escocesa Texas pondrá el broche de oro a un fin de semana muy internacional. Tras el éxito de su anterior gira, que coincidió con la salida de su último álbum Jump On Board, Texas regresa a los escenarios para conmemorar el 30 aniversario de su álbum debut, Southside. Se espera que ofrezca un espectáculo donde no faltarán los temas que han formado parte de este mítico trabajo, además de contar con sus grandes éxitos como Inner Smile, Summer Son o I don´t want a lover.

Contar con la voz de Sharleen Spiteri y los acordes de su banda será todo un regalo para el público de Sancti Petri. La artista escocesa desborda personalidad y así lo canta desde 1997 en Say what you want (Di lo que quieras) junto a su grupo Texas. Será a las 22.30 horas cuando comience su espectáculo, pero antes a las 21.30, el público de Concert Music Festival podrá disfrutar de la actuación de Farga, cantante, música y compositora valenciana de 24 años que viene cargada de historias que contar con su estilo pop-rock y su potente y desgarradora voz.