Parte de La Longuera será asfaltada y acondicionada para aparcamientos

Román hizo hincapié en la mejora de los aparcamientos en la zona de La Longuera, “porque es un aparcamiento gratuito, que vamos a asfaltar y acondicionar, porque está a tiro de piedra de la zona de centro. Además, también estudiaremos las modificaciones que correspondan en la zona azul”, pidiendo a todos “reflexión y no actuar por impulsos”. Asimismo, otro de los elementos citados por el regidor ha sido el estado de las aceras, especificando que en Urbisur, “desde la Delegación de Vías y Obras se arreglarán estas aceras para que todos ganen”.Por su parte, Javier Sánchez Rojas destacó la amplia presencia de los comerciantes de la ciudad, “porque supone una palanca de lanzamiento , interés y participación importantes. Todos estamos haciendo un esfuerzo titánico para que las cosas cambien en el sector del comercio minorista, asumiendo riesgos ante los nuevos escenarios y comportamientos del cliente, que a través del móvil puede comprar las 24 horas del día los 365 días del año”.

PP: “Es un calco de nuestro Proyecto Alma”

El PP ha valorado El Plan Estratégico de Dinamización del Comercio calificándolo “como un calco de la propuesta que hicimos hace aproximadamente dos años y que el alcalde, José María Román, y el PSOE rechazaron”. El presidente local del PP, Andrés Núñez, indicó que dicho plan elaborado por los empresarios “nos parece además extraordinario. Nuestra crítica va contra el equipo de gobierno y el daño que está haciendo a la ciudad la actitud acomplejada del PSOE”. Núñez afirma que “nuestra sorpresa fue mayúscula al conocer la estrategia, algo que explica el motivo de que curiosamente no nos habían invitado. Pero era lógico que no quisieran que estuviéramos delante, porque es un calco de nuestra propuesta”, insistió.

Reiteró que hace aproximadamente dos años, “fruto de los puerta a puerta que hacemos desde hace cuatro años con los comerciantes, anunciamos el Proyecto Alma, iniciativa encaminada a recuperar la esencia del centro y dotarle de esencia propia”, apunta el candidato a la Alcaldía del PP. Núñez incide en el hecho de que “en aquel momento pusimos sobre la mesa el Proyecto Alma, un proyecto abierto y enfocado a dar respuesta a una serie de preguntas sobre qué tipo de centro, su diseño, su decoración… porque no es lógico encontrar en la Plaza de las Bodegas farolas rojas y en la calle colindante, La Plaza, sean de otro tipo, o que la calle Larga tenga un tipo de pivotes y en la Plaza Mayor haya otro tipo”, añadiendo que el comercio es una auténtica fuente de generación de empleo y lo demostramos con los puerta a puerta y con el Proyecto Alma y la Delegación de Empresa y Comercio que hemos trabajado. Román lleva desde 1991 y lo que ha hecho es cargarse el centro de Chiclana con sus políticas”.