Ana Mestre visita en Chiclana el Centro de La Longuera tras la remodelación de Urgencias

El Ayuntamiento reclama el centro de salud de La Cucarela y regular la situación de Los Gallos

Tras la visita realizada hoy por Ana Mestre al Centro de Especialidades de La Longuera, el Ayuntamiento de Chiclana ha mostrado su descontento con la Junta de Andalucía. La delegada municipal de Salud, Pepa Vela, ha expresado que "sin lugar a dudas, no podemos más que agradecer las mejoras que se han realizado en este centro de especialidades, porque son muchas las personas de toda la provincia que se verán beneficiadas por estas actuaciones. No obstante, no podemos dejar de reclamar algo que está directamente relacionado con la atención primaria para los chiclaneros y chiclaneras, como son el centro de salud de La Cucarela y la regularización del centro de salud de Los Gallos".

"No solo la señora Mestre conoce las necesidades en atención primaria que tiene la ciudad, sino que también las conoce de primera mano el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Conoce de primera mano que ya está el lugar adecuado para ello, terrenos que el Ayuntamiento ya ha ofrecido a la Junta, petición y ofrecimiento ante el que han hecho oídos sordos", ha recordado la edil, destacando que "esta petición no es baladí, puesto que Chiclana tiene una población censada de 86.000 habitantes, pero viven más de 110.000 personas durante todo el año, llegando a duplicarse esa cifra en los meses de verano. Ante esto -añade- la atención primaria es complicada con los medios que tenemos en la ciudad en estos momentos, de ahí que volvamos a reiterar esta petición de creación del centro La Cucarela para la zona de La Banda y poder dar un mejor servicio a las personas de aquella parte de la ciudad".

Además, Vela ha recordado que esta petición no es única y exclusiva del Ayuntamiento "ya que existe una plataforma vecinal, compuesta por gran parte de asociaciones vecinales de La Banda, que también han solicitado al presidente de la Junta de Andalucía el inicio del expediente administrativo para la creación del nuevo centro de salud".

Pepa Vela afirma al respecto que "este Gobierno municipal se preocupa por estos vecinos y vecinas y por ello apoyamos dicha petición vecinal, ante los oídos sordos del señor Moreno Bonilla, que no escucha a la ciudadanía, que no escucha a los chiclaneros y chiclaneras, porque no es de recibo que se cierren las agendas médicas y las personas que lo necesitan no puedan tener cita con su médico de cabecera, es indecente no tener la atención médica presencial y que se tenga que esperar dos semanas para una llamada telefónica".

Por último, la delegada ha recordado que en abril de 2019 el Ayuntamiento de Chiclana cedió a la Junta de Andalucía el centro de salud de Los Gallos, tras las mejoras que tuvieron que realizarse "y aún estamos pendientes de la compra de estas dependencias por parte de la Junta. Una compra cuya cuantía de un millón y medio de euros el Ayuntamiento destinará, precisamente, a la creación del centro de La Cucarela, tal y como nuestro alcalde, José María Román, ha comprometido en más de una ocasión. Un compromiso que nada tiene que ver con la política de humo, de maquillaje y de escaparate a la que está acostumbrada el Partido Popular".