El Consistorio chiclanero critica que la Junta no contempla el centro de salud de La Cucarela

El gobierno municipal ha mostrado su contrariedad e indignación por la "respuesta negativa de la Junta de Andalucía a la petición municipal y vecinal sobre la construcción del centro de salud de La Cucarela, así como a la solicitud del pago de la deuda pendiente por parte de la Administración autonómica por las obras de adecuación del centro de salud de Los Gallos". Así lo ha expresado la portavoz del equipo de gobierno, Cándida Verdier, quien ha comparecido junto a la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, quienes también han lamentado el silencio del PP local ante esta noticia.

“Este viernes 30 de julio nos comunicaron desde la Junta de Andalucía un informe de un mes antes, concretamente del 30 de junio, en el que literalmente no se contempla ningún nuevo consultorio en Chiclana y, en todo caso, solo se haría una ampliación de alguno de los existentes. Es decir, no está prevista la construcción del centro de salud de La Cucarela ni a corto ni a largo plazo”, ha manifestado Cándida Verdier, quien ha recordado que “en noviembre de 2020 el alcalde y una plataforma ciudadana, formada por representantes de colectivos sociales y vecinales de La Banda, enviaron una carta al presidente de la Junta reclamando la construcción de este equipamiento sanitario, debido a la situación de saturación y desbordamiento de los centros de salud existentes, en especial el de La Banda”.

Asimismo, Cándida Verdier ha recordado que, “desde la apertura del centro de salud de Los Gallos, en abril de 2019, veníamos reclamando a la Junta que nos pagara la deuda pendiente por ejecutar las obras de adecuación de este equipamiento y que ese 1,5 millones resultante de las deudas contraídas entre ambas partes se destinara a la construcción del centro de La Cucarela”. “Así, lo reclamábamos todos los meses hasta marzo de este año, porque en abril hubo una reunión del alcalde con la delegada del Gobierno y parecía que éste y otros asuntos como la cañada de Los Barrancos o las mejoras en Pelagatos podían salir adelante ante la actitud de la Junta en dicho encuentro. Pero ahora vemos que nada de eso es cierto”, ha criticado la portavoz del gobierno municipal.

“Es una pena que la Junta de Andalucía haya decidido no atender las reclamaciones de los vecinos de La Banda, que seguirán viendo cómo el único centro de salud de la zona, que se encuentra completamente desbordado ya desde antes de la pandemia, será el único para toda la población de esta parte de Chiclana”, ha incidido Verdier, quien ha lamentado “el silencio y el nuevo ridículo del PP de Chiclana, que ni siquiera se ha pronunciado sobre esta noticia y cuando habla, tal y como sucedió con el incremento del plazo para pagar la deuda o las ayudas a través de la PIE, lo hace tarde y mal”.

Así, la portavoz del gobierno critica las afirmaciones vertidas desde el PP de Chiclana en las que asegura que “Moreno Bonilla se acuerda e invierte en Chiclana”. “Esto no es cierto, tal y como se demuestra con el tema de La Cucarela, Sancti Petri o Ciudad Amable, y por tanto el PP hace, una vez más, el ridículo afirmando lo que no es, exigiendo cosas que después no cumple y reclamando cosas al Gobierno de España mal y tarde, sin reconocer las medidas aprobadas desde el Estado”. “En el caso del centro de salud de La Cucarela, estamos hablando de un asunto muy importante para las miles de familia de La Banda y la única respuesta por parte del PP local es el silencio, tal y como también ha sucedido con otros temas de especial relevancia y ausencia de gestión de la Junta como los gastos extraordinarios por COVID en los colegios, el problema existente en el CEIP Al Andalus, las mejoras en los colegios públicos que deben realizar los ayuntamientos o la ausencia de los vigilantes de playas”.

“En definitiva, el PP se olvida de lo realmente esencial, que son las personas y simplemente mantiene su silencio ante la inoperancia de sus compañeros en la Junta de Andalucía”, ha expresado Cándida Verdier, quien ha concluido añadiendo que “todo esto debía estar en conocimiento de toda la ciudadanía”.