José María Román, alcalde de Chiclana; Miguel González, empresario chiclanero; y Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, han presidido el acto de descubrimiento del cuadro del empresario chiclanero José Antonio González Morales, hijo predilecto de la ciudad a título póstumo desde el año 2017, quien fuera presidente de la Asociación de empresarios de Chiclana y fundador de la empresa Vipren.

El cuadro tendrá desde hoy un lugar especial junto al despacho de Alcaldía en el Ayuntamiento de Chiclana. En un sencillo acto en el Salón de Plenos, que ha contado con la presencia de miembros de la Corporación municipal, familiares de José González y representantes del tejido económico de la ciudad, entre ellos, el presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio Junquera, se ha descubierto este retrato del empresario chiclanero elaborado por el artista Manuel Cano.

“La capacidad de comprender José a la ciudad y sus problemas era de una gran implicación. Yo, en estos años, he tenido una relación formal en su condición de presidente de los empresarios e informal en su condición de consejero sobre los asuntos de la ciudad”, ha manifestado el alcalde, quien ha recalcado que “la implicación con Chiclana era brutal, mientras que su capacidad de compromiso y de posicionarse le convertía en un hombre de la ciudad. El hecho de que lo podamos tener aquí como un chiclanero ilustre es de justicia y una pequeña manera de devolver algo de lo que él dio”, ha expresado.

Asimismo, el regidor chiclanero ha destacado que “la figura de José González la tendremos precisamente ahí donde se gestionan todos los asuntos de la ciudad. Chiclana se hizo con muchas personas como José, que trabajaba y ponía su mejor cara a los problemas, tal y como estamos sufriendo ahora y que nos está llevando a no tener un verano fácil. Por ello, en su memoria, tenemos que seguir trabajando por sacar adelante nuestra ciudad”, ha comentado José María Román, quien ha añadido que “muy poca gente puede llegar al nivel de lo que ha supuesto José González para Chiclana”.

Por su parte, el hijo del homenajado, Miguel González, ha agradecido a las personas presentes en el acto y, en especial, al alcalde y a la Corporación “por el nombramiento, a título póstumo, como hijo predilecto de la ciudad”. “Para nuestra familia es todo un honor que este cuadro quede depositado en este Ayuntamiento y que sirva para que su labor sea recordada en generaciones venideras”, ha expresado el empresario local, quien ha recordado que “en este 2020 se cumplen 70 años de la fundación de nuestro grupo empresarial allá por 1950, y 37 años de la fundación del grupo deportivo, que luego se transformó en Fundación”. “Ser empresario es una carrera de obstáculos, puesto que nos cogió las crisis de 1978, 1983, 1993, 2008 y 2020. A pesar de ello, seguimos vivos, por lo que nos gustaría seguir la labor de nuestro padre, tanto empresarial como fundacional”, ha comentado.

Finalmente, Javier Sánchez Rojas ha destacado que “José González era naturalidad y hoy me descubre el Salón de Plenos, tal y como me descubrió Chiclana y tantas cosas”, ha expresado el presidente de la CEC, quien ha recalcado que, “a día de hoy, no hay parangón en la labor de José. No ha habido, hasta el momento, ninguna entidad o persona que lidere una fundación con el carácter socio-cultural como la que él puso en marcha con tanta ilusión y cariño. Y no puedo hablar del familiar, aunque casi me sentí familia suya. Ni tampoco puedo hablar de su historia, aunque conviví 25 años con él, en los que tengo un aprendizaje tremendo”, ha expresado Rojas, quien ha recordado distintas anécdotas con José Antonio González, incidiendo en que “quizás cubrió un hueco en mí del padre que me faltó demasiado pronto y de los abuelos que no conocí”.

“José González quería a su familia con locura y, por supuesto, quería a Chiclana también con locura”, ha destacado Javier Sánchez Rojas, quien ha añadido que “hablaba de sus hijos, en especial de Miguel, con muchísimo cariño”. “Aprendí de él a ser leal tras la discrepancia y a decir que no me gusta algo, pero que estaré contigo a muerte. Y aprendí también que el no ya lo tienes y que, a partir de ahí, solo puedes mejorar o confirmar que lo que quieres hacer no es posible. Por tanto, estoy en deuda con él y, por supuesto, no podía faltar a este emotivo acto”, ha manifestado el responsable de los empresarios gaditanos, quien ha finalizado añadiendo que “nadie muere del todo cuando está en la memoria de mucha gente”.