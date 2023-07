Israel Fernández: «Camarón de la Isla es una fuente de inspiración inagotable diariamente»

Los jóvenes talentos del flamenco vienen pisando fuerte y uno de ellos es Israel Fernández. Este cantaor, nacido y criado en una familia gitana de Toledo es un flamenco de cuna. Desde bien temprano, a la edad de 11 años, dio muestras de su don musical ganando su primer concurso televisivo. Actualmente cuenta con cuatro discos en el mercado, entre los que destacan Amor y Pura Sangre, este último acaba de presentarlo en el Teatro Real de Madrid y aúna lo mejor del cante jondo. Continuando con su gira, este lunes 31 de julio el cantaor pondrá el toque flamenco con sus éxitos más “Pura Sangre” en la Gran Gala Solidaria a favor de Cruz Roja en Concert Music Festival.

-¿Qué sensaciones tiene para la noche del 31 de julio en Sancti Petri?

-Tengo mucha ilusión porque es una tierra que admiro y quiero mucho. En la Gala Solidaria me entregaré a mi público con todo mi corazón, junto a mi inseparable Diego del Morao.

-En cuanto a su espectáculo, ¿con qué sorprenderá al público de Concert Music Festival?

-Más que sorprender, para mí el verdadero premio es conmover. En un momento dado, sorprender puede hacerlo cualquiera, pero conmover ya es una tarea más difícil.

-Actualmente está disfrutando del éxito de su nuevo disco. ¿Qué ha supuesto pasar de Amor a Pura Sangre?

-Creo que el amor y pura sangre es lo mismo. El amor es puro y el amor sin pureza no sirve para nada.

-¿Qué balance haría entre ambos discos?

-Son épocas distintas. Cada disco tiene una forma de sentir en ese momento, una vivencia. Del otro disco ahora hace como tres años y es otro momento de sentir. Desde entonces he vivido muchas más cosas, negativas y positivas. El mejor camino para plasmar las vivencias es a través de la música, la mejor vía; o al menos así lo siento yo. Cuando empiezo a escribir o a cantar me miro a mis adentros. Escribo lo que vivo, lo que siento y lo que veo.

-Los jóvenes artistas flamencos vienen pegando fuerte. ¿Cómo se vive esto en un mundo donde hay grandes maestros del cante?

-Esto se vive con alegría e ilusión. He sido un cantaor condicionado que escucha mucho cante clásico desde que era chiquitito y que sigo escuchándolo porque es mi fuente de inspiración. A través de mi cante intento dejar mi granito de arena y aportar algo a lo que tanto quiero, amo y devoción tengo como es el cante flamenco.

-¿Algún artista que haya sido y sea su fuente de inspiración?

-Sí claro, hay varios, pero puedo decirte tres. Para mí, Camarón de la Isla es una fuente de inspiración inagotable diariamente, el maestro Paco de Lucía genio y Pastora Pavón 'La Niña de los Peines'. Son los tres ases que vienen conmigo siempre. Tuve la oportunidad de visitar el Museo de Camarón en San Fernando y fue algo muy especial.

-¿Dónde encuentra la inspiración para componer sus canciones?

-La inspiración la encuentro en el día a día, en las cosas que me pasan y en las cosas que veo. Quizás no me pasan a mí, pero sí las veo y las siento porque al final todos somos iguales. Hay que ser empático. Hay una cosa bonita y es que la empatía te hace sentir y te hace aprender cosas que no te pasan, pero sí que las sientes por otra persona.

-En una de sus entrevistas destacó que «en la música y en todo en general son primordiales la verdad, el amor, la lealtad y el corazón». ¿Qué pasa si falta uno de estos ingredientes?

-Si le falta uno de estos ingredientes es como si a un coche le faltara una rueda, no anda. Se queda estático, como una fotografía. Bueno una foto tiene más vida porque tiene recuerdos, pero imagínate si esa foto se cambia de lugar y la pones en un sitio donde nadie conoce a la gente que salen en las fotos. Dime de qué sirve.

-¿Algún tema al que le guarde especial cariño?

-Le guardo cariño a todos los temas porque son las vivencias que me pasan, siento, veo y escribo en un momento dado según me pille. A veces te pilla en un momento dado que escuchas una canción y otro día escuchas otra porque te apetece, pero a todas le tengo el mismo cariño.

-En resumen, ¿qué significa ser un 'Pura Sangre'?

-Un pura sangre no tiene nada que ver con la mezcla ni con la raza, ni con la pureza. Tiene que ver con cómo es cada uno. Con la lealtad, la verdad, con ser sincero, con el amor y con tener empatía. En definitiva, con ser verdadero. A veces tenemos mucha obsesión con la personalidad. Hay personas que quieren ser personales a la fuerza y esto viene desde que eres chiquitito. La personalidad ni se compra ni se vende, viene contigo, por eso es personal porque si no sería comprada o alquilada. Entonces lo más importante es tener verdad.