In memorian

Ha fallecido, Manuel Barberá Gallardo, “Manguita”. Con su muerte, reservada y familiar, se nos ha ido un hombre querido y entrañable para los que le conocimos personalmente y para todas aquellas personas de Chiclana que, aunque fuese por una simple referencia, sabían de él. Criado junto al río Iro, allí le sobrevino la Riada del 65 junto a sus padres, y desde allí acudió al rescate de sus vecinos junto con su hermano José, héroe de aquella tragedia. Manuel Barberá, fue un hombre hecho a sí mismo desde la cuna del trabajo, de la que nacen los grandes hombres, de los que se ganan el respeto de su comunidad por su esfuerzo, constancia e imaginación, como llegó a decir Paul Getty.

De familia de pescadores, desde niño conoció y respetó la mar como otros muchos marineros de aquellos barcos pesqueros de hace más de medio siglo que buscaban el sustento familiar. Antes había trabajado en la almadraba de Sancti Petri, junto a su padre hasta que compraron su primer barco para ir, millas adentro, a faenar a África, a Marruecos, haciendo mil tareas. Curtido en la mar, nada le fue dado gratis, quizá por ello, él fue generoso con muchos.

Y aunque no hubiese fundado la Marisquería Manguita, en 1985, la figura de Manuel Barberá, “Manguita”, tendría un sitio de honor en la Historia de Chiclana, no solo por su estrecha colaboración con el Ayuntamiento y el municipio, sino por otros muchos motivos. Uno de ellos, su manera de ser, su personalidad. Fue un hombre afable, atento, honrado, honesto, prudente, observador… abnegado y bueno, como un hijo de la mar, recordando a Antonio Machado. Hace unas horas que acaba de irse y todavía no lo asimilamos. Pero nos va a quedar sus recuerdos y la memoria sus obras bien hechas. No le gustaban los homenajes y distinciones. Algunas, lo sé, las declinó gentilmente. A pesar de ello, en el año 2015 fue galardonado con el Insignia de Oro de la ciudad.

Descansa en paz, un hombre de bien.