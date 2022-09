Homenaje a Antonio García Manzano 'Pindano', trabajador municipal de Chiclana jubilado

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de reconocimiento al trabajador municipal recientemente jubilado, Antonio García Manzano 'Pindano'. Un acto en los que también estuvieron presentes los delegados municipales de Medio Ambiente, Obras y Personal, Roberto Palmero, Mª Ángeles Martínez Rico y José Manuel Vera, respectivamente, así como familiares y compañeros de trabajo.

Durante el acto, José María Román destacó que “es un honor ponerle la insignia del Ayuntamiento a Antonio después de 31 años de servicio, en los que se ha reflejado muy bien la trayectoria del propio Ayuntamiento”. “Yo le conozco desde los diez años y primero estuvo en el taller de bicicletas y motos de Manolito, para luego montar él su propio taller en El Torno, hasta que entró como mecánico en el Ayuntamiento, que tenía una serie de vehículos de limpieza, a cual en peor estado”. “Para colmo, la situación económica municipal era muy mala y costaba trabajo comprar una pieza, lo que dificultaba el arreglo de loa vehículos”, recordó.

“Tras la externalización del servicio, Antonio se reconvierte, primero como mecánico en tareas varias y en esta última etapa, en un nuevo marco vital como los parques infantiles, porque en el año 2000 vemos que la ciudad apenas tenía parques, pese a que había muchos niños”, indicó el regidor chiclanero, quien añadió que “no solo se instalaron nuevos parques, sino que también que cumplir las normativas de calidad”. “Por tanto, su vida profesional refleja perfectamente los nuevos marcos administrativos y las demandas ciudadanas”, incidió José María Román, quien recalcó que “Antonio siempre ha trabajado con muy buena predisposición, talante y compañerismo, por lo que le agradecemos su trayectoria en esta casa”.

Por su parte, Antonio García Manzano 'Pindano' destacó que “es un placer muy grande haber servido durante 31 años en este Ayuntamiento”. “Hemos pasado momentos muy difíciles con la recogida de basura en aquellos tiempos, pero quisiera destacar el compañerismo que he tenido con todos, porque siempre me he sentido respetado y valorado por los delegados y técnicos y compañeros. Así, puedo decir tranquilamente que en estos 31 años nunca me he enemistado con nadie en el trabajo y me he sentido valorado y respetado, lo cual es una gran satisfacción”, resaltó.

Antonio García Manzano, más conocido como 'Pindano', se jubila a los 65 años, después de 31 años de servicio en el Ayuntamiento de Chiclana. Forma parte de la plantilla del Ayuntamiento desde 1991, iniciando su andadura profesional ocupando la plaza de nueva creación de mecánico. Su función principal fue la del mantenimiento de los vehículos de la entonces Delegación de Limpieza, que entre otras funciones tenía la recogida de los residuos sólidos urbanos, partiendo de cero puesto que el taller mecánico era inexistente.

Cuando, por las necesidades del crecimiento de nuestra ciudad, se externaliza el servicio y se crea la Delegación de Medio Ambiente, se diversifica y amplía la actividad a mantenimiento tanto de vehículos como de infraestructuras de dicha Delegación, prestando en los últimos años una dedicación muy especial al mantenimiento de los parques infantiles.