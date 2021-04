Hita y Mestre trazan el camino para “mejorar el futuro de Chiclana”

El PP de Chiclana señala que sigue trabajando para “mejorar el futuro de Chiclana”. Así lo afirma la presidenta local, Ascensión Hita, que hace unos días se reunió en la ciudad con Ana Mestre, presidenta provincial de la formación, cargo que compatibiliza con el de delegada territorial del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.

En dicho encuentro, en el que también estuvo la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP en Chiclana, Ana Bertón, “coordinamos estrategias políticas en Chiclana y abordamos asuntos de interés pendientes en nuestra localidad, con el propósito de buscar soluciones reales”. Así, aprovechando Mestre es delegada provincial del Gobierno de Juanma Moreno en Cádiz, “tratamos los temas pendientes en la ciudad, como la rehabilitación de viviendas en Fermesa, Río San Pedro y Caja de Ahorros, para intentar buscar una vía de solución ante la mala coordinación llevada a cabo por parte del alcalde, José María Román, en una actuación con una inversión de 3,2 millones de euros. Román no ha sabido actuar como entidad colaboradora, organizar a los vecinos y redistribuir el dinero para que todos pudieran tener ascensores”

Para Hita, “estamos poniendo de nuestra parte para buscar una solución, frente a la política de echar la culpa de todo lo que hace mal a la Junta que practica el gobierno municipal. Buscamos vías de diálogo para encontrar una solución, algo que se consigue con trabajo continuo y constante y saliendo del despacho”.

El PP destaca que los listados publicados contemplan un total de 33 solicitudes admitidas, que aplicando el corte de financiación de 3.216.535,81 euros, daba lugar a un listado de 13 beneficiarios provisionales y 20 beneficiarios suplentes.

Por otro lado, reseña que la convocatoria para la rehabilitación residencial en el área de rehabilitación recoge la priorización establecida por el Ayuntamiento de Chiclana en su solicitud: "En primer lugar, la mejora del estado de conservación (cimentación, estructura, cubiertas, azoteas, fachadas, instalaciones) y en segundo lugar, la mejora de las condiciones de accesibilidad (ascensores). Igualmente, se recoge la puntuación propuesta por el Consistorio, es decir, para conservación (40 puntos) y accesibilidad (30 puntos)".

Otro de los temas analizados fue el centro de salud de La Cucarela, “que tenía que haberse puesto en marcha al mismo tiempo que el centro de salud de Los Gallos, y la Cañada de los Barrancos, cuyas obras se planteaban para antes incluso que las del tranvía, pero que nunca llegaron. Dos promesas electorales del PSOE con Susana Díaz en el gobierno andaluz que no se pusieron en marcha en su momento”.

Siguiendo con las inversiones, el PP también abordó la convocatoria de la iniciativa de fondos europeos Next Generation. “Pedimos hace cerca de dos meses información en el Ayuntamiento, pero no tenemos respuesta alguna. Hay un total oscurantismo por parte del gobierno municipal de José María Román y la razón parece que responde a que no creen en estos fondos europeos y que temen que no vayan ni siquiera a llegar a Chiclana por la falta de trabajo de proyectos factibles y bien trabajados. Esto es algo que ya se ha dado en muchas ocasiones con Román en la Alcaldía, y solo hace falta tirar de hemeroteca”.

Por otro lado, la visita también sirvió para profundizar en la apuesta de la Junta de Andalucía del gobierno de Juanma Moreno por las políticas medioambientales, “por la revolución verde”, en Chiclana. Sobre esto, Ascensión Hita manifiesta que “se está viendo con hechos e inversiones, y ahí están la planta de transferencia de La Victoria, que está a punto de inaugurarse; con la segunda fase del Puerta Verde; el sendero ciclista Chiclana-San Fernando; la licitación para la redacción de los proyectos de ampliación de las depuradoras de agua de Chiclana de El Torno y La Barrosa; y esos 7,6 millones de euros para la terminación por fin de las obras del tranvía. En total cerca de 13 millones de euros en políticas medioambientales para tener realidades, frente a la venta de humo del PSOE”.

Finalmente, la presidenta local del PP reitera que “vamos a seguir con su estrategia de estar en la calle, escuchar a la gente para buscar soluciones a sus problemas, frente a la actitud del PSOE de actuar y gobernar en minoría para la minoría, porque no lo hace pensando en toda la ciudad, en el interés general”.