El alcalde recibe a Fran Moreno, actor, cantante, bailarín y músico chiclanero

El alcalde de Chiclana, José María Román, recibió a Francisco Jesús Moreno Canto, actor, cantante, bailarín y músico. Un acto en el que también estuvieron presentes el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, así como familiares y amigos del homenajeado, y en el que el regidor chiclanero le hizo entrega de un recuerdo para conmemorar esta recepción, en reconocimiento a su trayectoria profesional en el ámbito de las artes y por la difusión del Destino Chiclana.

“Se trata de un embajador de Chiclana en Madrid, un hombre que difunde el Destino Chiclana. Es artista desde muy pequeño y cuenta con un gran recorrido en el mundo artístico”, destacó el regidor chiclanero, señalando que “Fran está en Madrid haciendo cosas desde la convicción de que iba a conseguirlas y es algo que le viene de familia, de su padre y de su hermano, demostrando que es una persona con afán de superación, a la que nadie le ha regalado nada, todo se lo ha trabajado”.

Por su parte, Fran Moreno contó que, “cuando me fui con 18 años, mi madre pensaba que me iba para un par de meses y que volvería, pero ya llevo trece años en Madrid. Me gustaría pedirle a los padres que, si tienen hijos que quieran dedicarse al arte o a lo que sea, que no les hablen de lo difícil que es. De pequeño todo el mundo me decía que esto era muy complicado y es verdad, pero yo soy muy cabezón y mis padres siempre me han empujado a hacer lo que yo quería. También quiero animar a los niños que se quieran dedicar a esto, porque es mejor que te cueste un poco y te realices, porque vas a ser mucho más feliz y vas a tratar mejor a la personas. Se vive una vez y hay que hacer lo que uno quiere”. También agradeció al alcalde este reconocimiento.