"La Feria tendrá Chiclanera Mayor porque Chiclana así lo ha decidido"

Chiclana afronta una Feria muy debatida. La coincidencia de San Antonio en martes provocó que, hace unos meses, algunos caseteros abrieran el debate sobre si debía recortarse la edición para no dividir la fiesta en dos semanas distintas. Sin embargo, el Ayuntamiento, tras un diálogo con la mayoría, ha decidido mantener en festivo el martes y reforzarlo con actividades originales como una regata en el río Iro.

La Feria de Chiclana 2023 volverá a incluir el Certamen de la Chiclanera Mayor, uno de los puntos de discrepancia entre el PSOE e Izquierda Unida en su Gobierno de coalición del pasado año. El delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, defiende que la Asociación de Chiclaneras se ha adaptado a los nuevos tiempos y que tener menos casetas será mejor para la celebración. En esta entrevista, repasa las principales novedades de esta edición, que comenzará este jueves 8 de junio y acabará el martes 13, día de San Antonio.

-El año pasado, tras la pandemia, organizó su primera Feria desde que está al frente de la Concejalía de Fiestas. ¿Qué tal la experiencia?

-Tuvimos un fuerte viento de levante, pero la Feria de Chiclana tiene mucho arraigo y se llenó igualmente. Estuvimos con la preocupación constante para tomar medidas si era necesario, pero salió todo bien gracias al dispositivo de seguridad. Me quedo con la fuerte unión entre los caseteros, feriantes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

-¿Y qué notas tomó para mejorar este año?

-Los resultados fueron muy buenos, pero necesitábamos mejoras. El año pasado permitimos todas las solicitudes de casetas y eso tuvo una consecuencia que hemos corregido. El terreno del ferial es limitado y, al tener tantas casetas, muchas de ellas no tenían todos los metros que habían pedido. Algunas tenían menos espacio del solicitado y este año habrá 23 casetas -en 2022 fueron 31-. Eso va a permitir que todas tengan los metros que han solicitado para trabajar con toda la holgura y las necesidades cubiertas, con los metros que necesitan. Lo mejor para nuestra Feria es que las entidades que montan lo hagan con todo lo que necesitan.

-Algunos caseteros plantearon que dividir la feria en dos semanas restaría público. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tener el día de San Antonio dentro de la Feria debe ser innegociable?

-Todo es negociable, pero las decisiones se toman con la ciudad y ninguna debe ser unilateral, a no ser que sea por una cuestión de seguridad, que no es el caso. Se elige esta fecha porque San Antonio tiene un fuerte arraigo cultural en Chiclana y la ciudadanía interpretó casi de forma unánime que debía incluirse. El que caiga en martes, que es la fecha más compleja, ocurre una vez cada siete años; en el resto, casi siempre será de miércoles a domingo. Si queremos que sea Feria de San Antonio debemos ser consecuentes de que una vez cada cierto tiempo va a caer en martes. También afecta al día festivo elegido por el Ayuntamiento y cambiar eso no es tan sencillo. No es innegociable y es una idea que se pondrá sobre la mesa muchas veces más, pero eso lo deben hablar los colectivos que conforman la feria, también con la hostelería y el comercio.

-¿Cuáles son las principales novedades de este año?

-El martes 13 de junio, Día de San Antonio, tendremos una regata por el río Iro con el equipo de Dragon Boat y el equipo de piragüismo que tenemos aquí en el recinto ferial. Eso simbolizará la conexión entre las dos grandes zonas de Chiclana: La Banda y El Lugar. El río Iro separa las dos zonas y pretendemos que, simbólicamente, no separe sino una. En Navidad también hicimos una regata de piragua por Papá Noel y a ambos lados del río había muchas familias siguiéndola. Ver a las dos zonas unidas en torno al río era un mensaje muy simbólico de lo que es Chiclana: estamos muy unidos y no existe ninguna realidad entre La Banda y El Lugar. Será a la una de la tarde para que la gente pueda ir a almorzar a las casetas cuando termine.

Otra novedad muy importante es la adaptación del horario de las atracciones sin ruido para que lo disfruten los niños y niñas que tengan hipersensibilidad al ruido para que lo tengan a la fresquita. Muchas ciudades dejan este horario únicamente por el día y a pleno sol, pero las familias nos pidieron ese cambio. Será también el martes 13 de junio y va llegar hasta las diez de la noche, que será el Día del Niño. Ese día las atracciones serán más baratas y será el festivo local, cuando no tienen clase.

-El año pasado ya hubo un tramo horario para los niños con autismo.

-Sí, pero nos referimos en muchas ocasiones a niños y niñas con espectro autista para hablar del día sin ruido cuando no todos los niños con autismo tienen hipersensibilidad al ruido. Es algo que me han comentado las familias. El horario sin ruido será en beneficio de todos los niños y niñas que tienen hipersensibilidad al ruido.

-¿Habrá certamen de la Chiclanera Mayor?

-Sí, porque Chiclana así lo ha decidido. La Asociación de Chiclaneras y Chiclaneros se ha adaptado y ha evolucionado mucho. Incluye tanto a chicos como a chicas y no valoran criterios estéticos, sino otro tipo de criterios. Se valora más el nivel cultural o su implicación con la ciudad, es decir, los valores que transmiten por encima de la estética como en otras épocas. Será el primer día, el jueves 8 por la noche y tras el encendido municipal, cuando tendremos este certamen. En Chiclana, como suele decir mi alcalde, gobernamos para todos y debemos tener la buena costumbre de aprender las variedades y sensibilidades existentes en la ciudad. Y hay muchas familias que quieren este certamen, así que debemos trabajar en no quitar contenidos que la gente realmente quiere. Debemos ayudar a que lo cultural evolucione y por eso la asociación incluye chicas y chicos y valora criterios mucho más culturales, formativos y de valores por encima de lo estético. El certamen se mantiene y a la vista está: cada año celebran la convocatoria y se presenta un montón de gente. Más que decidirlo el Ayuntamiento, lo decide la ciudad; y la ciudad ha decidido que siga habiendo certamen.

-¿Alguna novedad en las atracciones?

-Tenemos un parque enorme, de los más importantes de la Bahía de Cádiz. Estamos recibiendo las solicitudes y requiriendo aquella documentación que pueda faltar, pero en pocos días daremos a conocer las atracciones que estarán. En cualquier caso, vendrá a ser como en años anteriores: grande y con atracciones para todas las edades, para infantiles, adolescentes y mayores. Aunque hoy día yo mismo me monto en las atracciones y me encanta, vivo la Feria de muchas formas: con la familia, tomando un buen vino de Chiclana, pero también en las atracciones con mis amigos o con mis hermanos pequeños. Es otra forma de vivirlo. Si tienes la oportunidad de vivirlo como adulto con los más pequeños, hazlo. Cuando estamos con nuestras amistades lo vives de una forma, pero con un niño pequeño estás viendo la feria a través de sus ojos y te permite revivir aquello que viviste en su infancia.

-Para los que vienen de fuera y sólo pueden elegir un día… ¿Cuál recomendaría?

-Depende del tipo de feria que te guste vivir. Un día idílico es el de la inauguración: el comenzar se vive de una forma muy distinta, sabiendo que queda mucho por delante y viendo el encendido de algo que aún no hemos visto. Ese sentir es único y el resto de días ya lo has visto y no te causa ese impacto.

Otro día importante es el Día del Niño, el Día de San Antonio, que va a ser especial por la regata y por lo debatido del día. Ha sido el día en el que más hemos puesto la mirada y la atención en estos meses atrás y recomendaría que fuera la gente porque la feria es eso: da lugar a conversaciones y a debatir y se va a debatir mucho sobre ese día.

También está el Día de la Mujer, el lunes, cuando esperamos muchas visitas. En cualquier caso, cualquier día es bueno porque lo importante es vivirlo. No hace falta ser experto en sevillanas para bailar, con que te sepas cuatro pasos ya puedes iniciarte. Participar de tu cultura es imprescindible, porque la manera de defender lo nuestro es participar. Las entidades podemos luchar por organizar las cosas, pero la única forma de que se mantenga en el tiempo es que la gente vaya y participe. Bailando sevillanas, en las atracciones, comiendo un plato de pescaíto frito, con un vinito de Chiclana, con los puestos de artesanía… Hay mil formas y todas harán crecer una Feria de Chiclana que está en el punto de mira. Seamos parte de la evolución de nuestra fiesta.