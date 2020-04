El alcalde de Chiclana, José María Román, ha mantenido este martes una reunión telemática (la tercera desde que se decretó el Estado de Alarma) con los presidentes de la Asociación de Empresarios de Chiclana, Antonio Junquera; de la Plataforma Vive Chiclana, Francisco Javier Díaz; y de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu, para abordar de forma conjunta una serie de medidas, con el objetivo de llevar a cabo, de la forma más rápida y eficaz posible, una activación económica en la ciudad. Un encuentro de más de dos horas en el que ha habido un intercambio de pareceres y un estudio de la situación actual y que continúa la línea marcada en la Junta de Portavoces, que se llevó a cabo el pasado lunes y en la que se abordó entre otros asuntos, la celebración tras la Semana Santa de un Pleno Extraordinario para solicitar la anulación de la tasa consorcial de residuos de 2016 o la reactivación de la Zona Azul en la zona comercial de Chiclana a partir del día 27 de abril.

Así, durante el encuentro telemático se ha avanzado en los tres futuros convenios que se firmarán entre el Ayuntamiento y cada una de las tres asociaciones representadas para llevar a cabo campañas de promoción, difusión y activación de la economía local, con el objetivo de potenciar el conjunto de actividades que desarrollan los asociados de los colectivos de empresarios, comerciantes y hosteleros. Dichos convenios supondrán una inversión global de más de 100.000 euros.

Por otro lado, desde la Delegación Municipal de Fomento se habilitará un punto de atención para que aquellos autónomos y pequeños empresarios carentes de estructura de asesoramiento, de cara a que el personal municipal pueda ayudar a estos emprendedores chiclaneros en los distintos programas y ayudas que se vienen aprobando en estos días.

Por otra parte, el alcalde y los representantes de la Asociación de Empresarios, Asociación de Hostelería y Plataforma Vive Chiclana han mostrado su preocupación por la situación de sus sectores, “ya que todo apunta a que el segmento relacionado con el turismo va a ser el último en volver a la normalidad, puesto que primero se reactivarán otros sectores como la industria y la construcción, que aportaron la mitad del número de desempleados del último mes, mientras que la otra mitad se correspondía al sector servicios”. “Lógicamente, si los establecimientos hosteleros permanecen cerrados, no se procederá al cobro de la tasa por ocupación de la vía pública para el montaje de mesas y sillas”, ha indicado el alcalde, quien ha añadido que, “en esa misma medida, a los chiringuitos de la playa no se les cobrará la parte proporcional del canon, conforme al tiempo que no puedan estar abiertos en el presente año”.

Además, de cara al verano, se ha acordado potenciar distintas acciones en materia de tráfico, sobre todo, en la zona de la costa. Así, entre otras medidas, se da luz verde a un proyecto de creación de nuevas plazas de aparcamiento en el tramo de la carretera de La Barrosa comprendido entre la primera y la segunda pista y que llevará consigo la modificación del carril bici. “Y también he informado a los representantes del tejido económico de Chiclana de unas obras que se van a desarrollar en el centro de Chiclana por parte de la compañía Endesa y que permitirán la normalización del servicio de energía en caso de averías”, ha comentado el alcalde.

“También hemos hablado sobre la importancia de los Préstamos ICO, puestos en marcha por el Gobierno de España, y de los Préstamos ‘Garántia’, avalados por la Junta de Andalucía, como dos buenos fondos para aportar liquidez a los negocios”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “vamos a estudiar también con los bancos la posibilidad de líneas de ayudas para los autónomos y micropymes”.

Y, por último, de cara a ayudar a la reactivación económica en la ciudad, el Ayuntamiento de Chiclana está trabajando para concretar un conjunto de acciones en beneficio de autónomos y empresas con el objetivo de diluir la presión fiscal sobre el empresariado en general, que supone un montante global de entre un millón y un millón y medio de euros. “Estas subvenciones se hacen en el ánimo de rebajar la presión fiscal actual sobre algunas de las tasas en vigor y que puedan hacer algo más llevaderas la actual situación y los próximos meses”, ha indicado José María Román.

“Tanto el Ayuntamiento como empresarios, comerciantes y hosteleros sabemos que, si bien esta cantidad de iniciativas no es una solución definitiva, al menos se trata de un conjunto de acciones que puede abordar el Consistorio y que viene a colaborar en la activación de la economía local”, ha expresado el regidor chiclanero.