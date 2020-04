El Ayuntamiento de Chiclana traslada a los autónomos y pymes de la ciudad la última medida tomada por el Gobierno de España y que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, se trata del Real Decreto-Ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias, prevista inicialmente para el 20 de abril y que se prolongará durante un mes. Una medida que beneficiará a autónomos y pymes con un volumen de operaciones inferior a 600.000 euros.

En este sentido, indicar que, en el ámbito de las competencias de la Administración Tributaria del Estado, los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de dicho Real Decreto-Ley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo.

De esta forma, la medida dará un mes más a autónomos y pymes para presentar la liquidación del IVA correspondiente al primer trimestre del año, así como los pagos fraccionados de IRPF e Impuesto de Sociedades. “Se trata de una medida, que se suma a la ya aprobada al inicio de la emergencia sanitaria, cuando el Gobierno de España aprobó un Real Decreto-Ley para permitir a empresas y autónomos el aplazamiento de deudas tributarias de hasta 30.000 euros durante seis meses, sin intereses en los tres primeros”, ha indicado delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, quien ha añadido que “también se suma a las medidas tomadas por este Ayuntamiento y que fueron adoptadas junto a los representantes de las asociaciones de empresarios y hosteleros, así como de la Plataforma Vive Chiclana”.

En este sentido, el Ayuntamiento de Chiclana recuerda que está trabajando para concretar un conjunto de acciones en beneficio de autónomos y empresas con el objetivo de diluir la presión fiscal sobre el empresariado en general, que supone un montante global de entre un millón y un millón y medio de euros. Asimismo, se está trabajando en los tres futuros convenios que se firmarán entre el Ayuntamiento y cada una de las tres asociaciones representadas para llevar a cabo campañas de promoción, difusión y activación de la economía local, con el objetivo de potenciar el conjunto de actividades que desarrollan los asociados de los colectivos de empresarios, comerciantes y hosteleros, que supondrán una inversión global de más de 100.000 euros. Y, por otro lado, desde la Delegación Municipal de Fomento se habilitará un punto de atención para que aquellos autónomos y pequeños empresarios carentes de estructura de asesoramiento, de cara a que el personal municipal pueda ayudar a estos emprendedores chiclaneros en los distintos programas y ayudas que se vienen aprobando en estos días.

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha recordado que “estas medidas también se unen a las acordadas anteriormente por este gobierno municipal con el tejido económico de la ciudad, como la ampliación en los plazos que sean necesarios del calendario tributario, en todo caso no iniciándose hasta que termine el período del Decreto de Alarma y retrasándose su finalización; la suspensión de todos los plazos, notificaciones, actuaciones ejecutivas y embargos hasta la finalización del Decreto de Estado de Alarma; dar facilidades para los fraccionamientos en los pagos; no liquidar las mesas y sillas en la vía pública, así como no hacerlo tampoco con los mercadillos ambulantes de martes y domingo; alargar el plazo voluntario de pago del IBI hasta el 30 de diciembre; así como que aquellos locales y naves que estén cerrados debido al Decreto de Estado de Alarma se les aplica tarifas de basura reducidas por la premisa de ‘local cerrado’”. “Chiclana cuenta con un elevado número de autónomos y pequeñas empresas, que podrán beneficiarse de estas acciones, incluida esta última moratoria aprobada por el Gobierno de España”, ha indicado.

Finalmente, el alcalde ha lanzado un mensaje de ánimo al empresariado local y ha indicado que “somos conscientes de que se trata de una situación muy complicada para los autónomos y pequeños empresarios, que han tenido que cerrar sus negocios o han visto mermados sus ingresos de forma drástica”. “Por ello, seguiremos trabajando para que el daño sea el menor posible y, por otro lado, salir de esta situación lo antes posible y que podamos volver a la normalidad de antes del 14 de marzo”, ha expresado.