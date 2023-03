Clara Cañizares perfila sus propuestas municipales para las familias con el presidente andaluz de Cs

La dirección andaluza de Ciudadanos mantuvo esta semana una reunión Clara Cañizares y otros candidatos de la Bahía de Cádiz para trabajar en las propuestas que la formación liberal llevará el 28M para mejorar la situación de las familias gaditanas. “Ciudadanos es el partido de las familias andaluzas exprimidas, de las familias de esta Bahía de Cádiz, a las que sólo un partido liberal puede aportar soluciones”, trasladó el presidente de CS Andalucía, Andrés Reche, a los cabeza de cartel de Cádiz, Juan de Dios Sánchez; de El Puerto, Lola Campos y de Chiclana, Clara Cañizares.

Cs Chiclana impulsó este encuentro en el que también se analizaron las propuestas que Ciudadanos planteará para los municipios en materia de vivienda, empleo, turismo e infraestructuras y de la posibilidad de aprovechar para la Bahía de Cádiz iniciativas de carácter supramunicipal similares a la que se están estudiando en el área metropolitana de Granada. El objetivo, según Cañizares, es que “Chiclana y el conjunto de la Bahía de Cádiz puedan beneficiarse en su territorio de soluciones innovadoras, que encajan perfectamente con los principios y políticas que defiende CS”, como son conseguir una administración más eficiente y ágil para el ciudadano, reducir las trabas burocráticas, la simplificación y erradicación de los “chiringuitos” políticos, potenciar la igualdad entre ciudadanos, la bajada de impuestos o el crecimiento sostenible.

“Este nuevo Ciudadanos ya está trabajando en implantar propuestas para llevar a cabo todas las reformas que necesitamos para que los jóvenes y el talento no se vayan de esta tierra”, ha apuntado el líder de CS Andalucía, que ha recordado la batería de propuestas que se presentarán en los municipios “para que esas familias andaluzas vean que hay un partido que les defiende”. Reche ha recordado algunas medidas dirigidas a esas familias “que no están siendo ayudadas por el PP y el PSOE” y en las que Ciudadanos centrará sus esfuerzos, como la bajada de impuestos, facilidades para la conciliación, becas infantiles para cubrir en su totalidad el coste de las guarderías y ayudas para que el transporte infantil, el comedor escolar o las extraescolares no tengan coste alguno para las familias”