El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Chiclana llevará al próximo Pleno municipal una moción para instar al Gobierno de España a “garantizar la educación especial” y la libre elección de los padres del sistema educativo más conveniente para sus hijos con necesidades especiales.

En palabras de la concejal de Ciudadanos Chiclana, Isabel Guerrero, “Esta ley pretende acabar de un plumazo con el trabajo que muchos centros privados han realizado a favor de la inclusión durante décadas, no ha habido consenso en su elaboración y lo más importante, no hay presupuesto, con lo cual, se trata de sacar una ley que merma la libertad de los padres, pretende destruir lo trabajado y conseguido hasta ahora y genera incertidumbre sobre cómo será el futuro de estos niños al no existir un plan de inversiones acorde con lo anunciado en esta Ley”.

Cabe destacar que en la nueva Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), conocida como Ley Celaá, en lo que se refiere a la disposición adicional cuarta, Cs considera que “se vulneran los derechos que les confieren la Constitución Española como padres y madres de niños y niñas con discapacidad a elegir la educación de sus hijas e hijos”.

Tal y como se recoge en la moción presentada, dicha disposición es “deliberadamente ambigua” y de ella se infiere que “los centros de educación especial actuales podrían desaparecer en un plazo de 10 años pasando a ser centros de referencia o de apoyo para los centros educativos ordinarios, sin previsión hasta la fecha de medios ni presupuesto económico alguno, permitiendo exclusivamente la escolarización de aquellos alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada”.

La edil del equipo naranja argumenta que, “los centros de educación especial cumplen una función complementaria muy importante en la estructura educativa actual, al disponer de una alta especialización de sus profesionales para el desarrollo de las capacidades especiales del alumnado, y que además son una garantía de enseñanza y atención de calidad.”