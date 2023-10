Chiclana presenta el avance de su nuevo Plan de Ordenación Urbana

Con el objetivo de lograr la mayor participación posible en la aprobación del Plan de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento de Chiclana llevará a cabo el próximo martes a partir de las las 19.00 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal la presentación pública del avance del Plan de Ordenación Urbana, que actualmente se encuentra en periodo de consulta pública previa a su aprobación inicial.

Se trata, explica el Consistorio chiclanero, de un acto en el que está invitada toda la ciudadanía en general, así como colectivos interesados en participar en la elaboración del Plan de Ordenación Urbana, es decir, colectivos sociales, económicos o medioambientales, entre otros. De esta forma, los responsables del equipo redactor se encargarán de explicar a las personas presentes el avance del POU, así como de aclarar cuantas dudas puedan plantear.

El Ayuntamiento recuerda también que hasta el próximo 23 de octubre se encuentra abierto el periodo de consulta pública previa, en el que las personas pueden presentar cuantas sugerencias estimen oportunas de cara a su incorporación en el documento de planeamiento de las viviendas u otros usos en suelos urbanos", indica el delegado municipal de Urbanismo, Rodolfo Pérez, quien incide en que "queremos que sea un proceso en el que podamos contar con la mayor participación posible".

Además, desde el Consistorio se señala también que, una vez se reciba de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el documento de alcance, se redactará el documento para aprobación inicial y se abrirá un periodo de exposición pública y de presentación de alegaciones, antes de la aprobación definitiva del documento. "En definitiva, el objetivo es que podamos contar con un Plan de Ordenación Urbana con el mayor consenso posible y en el que todo el mundo participe", insiste el responsable de Urbanismo.

Con el POU, como se explica en el documento del avance, "se pretende actualizar el planeamiento urbanístico municipal, que ha quedado desfasado y no está ajustado a los criterios de la nueva legislación urbanística, ambiental y territorial aparecida en las últimas décadas y ajustar, cumpliendo las mismas, el nuevo marco a la realidad del municipio en términos de crecimiento, movilidad, consumo, paisaje, habitabilidad y cohesión social".

Para ello, se detalla en línea con el proceso de participación que ahora se inicia, "se precisa la opinión ciudadana para conformar las decisiones principales del nuevo modelo urbano y territorial".

Aunque el nuevo Plan de Chiclana –se precisa– supone también "una oportunidad para la mejora de vida de la ciudadanía desde cánones de sostenibilidad actuales" cuyo debate se plantea en un momento clave: "Los objetivos iniciales son mejorar la sostenibilidad ambiental, al objeto de que el consumo de los recursos hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los ecosistemas para reponerlos y el ritmo de consumo de los recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos, evitando igualmente que el ritmo de emisión de contaminantes supere la capacidad del aire, del agua y del suelo para absorberlos y procesarlos".

Con ese enfoque, la nueva ordenación urbanística procura también "que se fomente la utilización y aprovechamiento de energías renovables, la eficiencia energética, la minimización de producción de residuos y el ahorro de recursos naturales en los sistemas urbanos".