Chiclana contó en el mes de julio con una población flotante, que junto a la permanente, equivale a una ciudad de 228.744 habitantes. Así se desprende de la extrapolación realizada a partir la retirada de residuos urbanos a la planta de Miramundo durante el pasado mes, que se elevó a 6.983.680 kilogramos, la cifra más alta de las registradas hasta la fecha en un mes de julio y la segunda más elevada en términos absolutos tras agosto del año pasado, cuando se alcanzaron los 7.054.740 kilogramos.

El dato supone un incremento del pesaje de residuos con respecto al mismo mes del año anterior del 16,57 por ciento. De hecho, se ha pasado de los 6.725.060 kilogramos de 2018 -que entonces determinaron una población de 228.600 habitantes- a los referidos 6.983.680 de este año. En términos absolutos la diferencia se sitúa en 258.620 kilogramos.

Estos números guardan correlación con la ocupación hotelera en la costa de Chiclana, donde se superó el 92 por ciento de ocupación en julio; situando los datos porcentuales en niveles muy similares al mismo mes de 2018 entre los establecimientos hoteleros y apartahoteles de cuatro y cinco estrellas. De la misma forma, los apartamentos y chalets de alquiler han cubierto la práctica totalidad de su oferta en los diferentes portales de internet.

La localidad cuenta con un total de 83.831 personas censadas

Una situación análoga ocurre con estimación de población; de forma que la basura pesada sería la equivalente a la generada por los 83.831 habitantes censados, a la que habría que sumar la equivalente a una población estable no censada aproximada de 11.000 habitantes y otra flotante de 133.838 personas.

En este sentido, la delegada municipal de Turismo, Ana González, expresa su “satisfacción” porque “todas las acciones que hemos emprendido para potenciar el turismo y mejorar la excelencia de las playas marchan en la dirección correcta”. En este sentido, González indica que “las iniciativas para atraer a más turistas nacionales, alemanes y británicos están funcionando, constatándose una mayor afluencia de turistas; sin olvidar que contamos para ello con un atractivo fundamental que hay que seguir mimando, como es la playa de La Barrosa, cuyo tirón como mejor playa de España es fundamental, sin menoscabo del resto de atractivos medioambientales, culturales y de ocio del municipio que tenemos que seguir fomentando”.

El Ayuntamiento destaca que para el cálculo de la estimación de población se tienen en cuenta parámetros como el censo, la población residente estable no censada, las segundas residencias, ocupación hotelera, estimación de visitantes desde poblaciones limítrofes por motivos turísticos, la ocupación de viviendas por temporada, los residentes por motivos laborales, la ocupación en otros establecimientos (casas rurales, albergues, campings, caravanas), los usuarios puntuales de servicios de playa, turísticos, culturales u hosteleros sin pernoctación, los trabajadores desplazados no residentes y la estimación de población inmigrante no estable y no censada.

Sin embargo, el dato de referencia respecto al que gira el cálculo es la cantidad de residuos generada según el volumen contabilizado en Miramundo por la empresa Biorreciclaje de Cádiz y su comparación con la temporada baja. Con la aplicación de estos parámetros se deduce una estimación de residuos generados por habitante y día durante 2019 que se eleva a 0,98 kilogramos. Resaltar que la estimación de población se realiza según los criterios del Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía (2000-2019), a los que se les aplican los parámetros de corrección necesarios para adaptarlos a la dinámica de generación y recuperación de residuos actual en un municipio turístico-costero como Chiclana, lo que permite extraer la aproximación poblacional especificada