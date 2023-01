Chiclana espera el dinero de Europa para las salinas de Carboneros

Tras el anuncio del estado de ejecución de los distintos proyectos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) en la provincia de Cádiz por parte del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, el alcalde de Chiclana compareció en rueda de prensa junto a los delegados municipales de Presidencia y Medio Ambiente, Cándida Verdier y Roberto Palmero respectivamente, para denunciar “el olvido” del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla al proyecto de la ITI de Carboneros, para la potenciación de turismo ornitológico en este espacio natural. “El señor Sanz ha anunciado que el 80 por ciento de los 385 millones de la ITI de Cádiz ya se han ejecutado lo cual es muy importante, pero se le ha olvidado los cinco millones de la ITI de Sancti Petri, que retiró el nuevo Gobierno andaluz nada más llegar, y del dinero que hemos esperado para la ITI de Carboneros, para la transformación y mejora de cara a potenciar el turismo ornitológico”, indicó.

“Este proyecto que tenemos aquí lleva los sellos de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea, no del Ayuntamiento de Chiclana, porque es de la Junta. La prudencia nos ha hecho que hayamos estado callados durante varios años, porque el último escrito oficial que yo recibí fue en diciembre de 2018, momento en el que nos dan este estudio para aportar sugerencias”, recordó el regidor chiclanero, quien indicó que “el proyecto, incluida la restauración y puesta en valor de la casa salinera, tiene un presupuesto de 1.017.295,48 euros”. “Hemos estado esperando que se nos contestara y las informaciones no oficiales que tenemos es que este proyecto no se va a ejecutar porque se ha caído, mientras que se han incorporado otros proyectos que no estaban previstos y que no daban tiempo hacer”, lamentó.

En este sentido, el alcalde recalcó que, “cuando las acciones administrativas son rigurosas, la Junta no debe de caer en el oportunismo ni en el partidismo”. “Lamentar que el Gobierno de la Junta no sea coherente con los actos administrativos anteriores y deja apartado un proyecto de la relevancia de éste”, expresó José María Román, quien añadió que “nos corresponde reclamar este proyecto de la ITI elaborado por la propia Junta”.

“Hemos aguantado en silencio estos años esperando que se ejecutara el proyecto, pero no lo han tenido en consideración, por lo que esperemos que sirva la llamada de atención al Gobierno de la Junta de Andalucía”, manifestó el regidor chiclanero, quien anunció el envío próximo de una carta al consejero de Presidencia para reclamar este proyecto. “Estamos hablando de un proyecto muy importante para Chiclana, que nos han quitado, al igual que sucedió con los cinco millones de la ITI de Sancti Petri, por lo que consideramos que debe ser atendido por coherencia de un gobierno con sus acciones anteriores y porque Chiclana ha sido la única ciudad de la Bahía que ha comprado esteros y salinas para el disfrute de sus vecinos”, expresó José María Román, quien finalizó añadiendo que “ya no podíamos permanecer más tiempo callados sobre este asunto”.