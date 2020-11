El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió un año más la presentación de los Reyes Magos de Chiclana, junto al Cartero Real y la Estrella de Oriente. En esta ocasión ha cobrado especial protagonismo la pandemia del coronavirus a la hora de la designación de sus Majestades, ya que las personas que encarnarán a los Reyes representan a Cuerpos de Seguridad, Cruz Roja y al sector sanitario.

Así, el Rey Melchor estará representado por el intendente mayor jefe de la Policía Local de Chiclana, Juan Carlos Castro Núñez; el Rey Gaspar será el Guardia Civil, Agustín David Domínguez Medina, mientras que el Rey Baltasar será el jefe del servicio de prevención de riesgos laborales del Consorcio de Bomberos de la provincia y coordinador de Protección Civil en Chiclana, Diego Benítez Mota. Por su parte, la Estrella de Oriente será matrona, Malena Rus Ruiz, y el Cartero Real estará representado por el responsable del servicio de salvamento, rescate y atención sanitaria de la Cruz Roja, José Antonio Rodríguez Santana.

Durante el acto, el alcalde, José María Román, ha resaltado que, “en este complicado año, no debemos permitir que nos coman el terreno ni se pierda la ilusión. Este año se planteó si se debía elegir o no una nueva Corte Real y dijimos que no se podía matar la ilusión y había que hacer un esfuerzo por trabajar por la normalidad allá donde podamos”, ha resaltado José María Román, quien ha indicado que el acto de proclamación previsto el próximo miércoles en el Teatro Moderno se aplazará para nueva fecha.

El regidor chiclanero expresó que, además de a los niños, "queremos que, a través de esta campaña, podamos ayudar al comercio y a la hostelería, porque esta campaña tiene que estar volcada más que nunca por este sector que está sufriendo y, desde mañana, sufrirá aún más”, ha comentado el alcalde, quien ha insistido en que “no es fácil repartir ilusión en este momento, pero lo que sí tuvimos claro es quiénes debían representar a la Corte Real, personas que representan a aquellos colectivos que han estado en primer línea trabajando para controlar la pandemia, desde la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil hasta los servicios sanitarios y Cruz Roja Española”.

Por último, tras anumerar los motivos por los que han sido elegidos cada uno de los representantes de la corte Real, José María Román ha manifestado que “esta campaña tiene especial importancia para impulsar a sectores como la hostelería y el comercio, porque hay muchas familias que lo vienen sufriendo y tenemos que trabajar entre todos para que no haya números peores, tanto en la salud como en la economía. No hay forma de pagar lo que desde la Asociación de Reyes Magos hacen, porque es una gran familia de amigos y amigas que trabajan día a día, mes a mes, para que la campaña ‘Ningún niño sin juguetes’ sea un éxito. Y, para colmo, este año tenemos que inventar nuevas actividades a través de los medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de que la ilusión pueda llegar a todos los hogares”, ha insistido.

Por su parte, Juan Jesús Sánchez, presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, ha destacado que este año “los Reyes y su Corte representan a unos cuerpos e instituciones que han chocado de frente con la pandemia. Son personas que, en el desempeño de su labor profesional, han estado al frente en la primera ola de la pandemia y lo siguen estando ahora”. También ha reseñado que “para la asociación que presido es una satisfacción que hayan aceptado este nombramiento, porque creo que acertamos en la propuesta planteada para la elección de estas personas y de los cuerpos que representan. Estamos ante un año difícil, pero confiamos en poder normalizar la situación todo lo posible”, ha destacando, señalando que “los niños y niñas de Chiclana los esperan en la noche de Reyes con toda la ilusión, para que esa noche sea mágica y para ello trabajaremos”.

Juan Carlos Castro se ha mostrado emocionado por este nombramiento y ha querido dedicarlo a “la plantilla que me honro en dirigir y que lo está dando todo desde el pasado 15 de marzo”. Además, también ha señalado que “seguiremos dándolo todo por el bien de nuestros vecinos y vecinas”, queriendo dedicar el nombramiento, especialmente, “a los cuatro compañeros que en estos momentos están contagiados por el Covid-19”. El Jefe de la Policía ha reseñado que la situación “se hace cuesta arriba, pero vamos a seguir luchando y trabajando para cuidar a la ciudadanía”. A nivel personal ha querido dedicarlo a su familia, agradeciendo al alcalde y a la Asociación de Reyes Magos este nombramiento.

Agustín David Domínguez también ha agradecido a la Asociación y al alcalde la elección de su personas como el Rey Gaspar. También ha incidido en su pasión por los niños y en que durante el confinamiento “me dediqué a ello, pese a la prohibición y creo que ese es el motivo por el que me han elegido. Seguiré dedicándome a los niños y espero estar a la altura de este nombramiento”.

Diego Benítez Mota ha destacado que “este honor que recae en mi persona lo acepto con toda la plenitud de mi corazón, porque sé que va dirigido a tantos compañeros del Consorcio de Bomberos y de Protección Civil que no salen en los medios, pero que cuando se les pide cualquier cosa siempre están dispuestos”. También ha anunciado que “desempeñaremos bien nuestra labor como Reyes Magos y Corte Real, porque viendo la trayectoria de cada uno, sumamos más de un siglo de servicio al público en general”. “No somos héroes ni pretendemos serlo, sencillamente somos personas que cumplimos con nuestro trabajo. Creo que con menos reconocimiento hay muchas más personas que realmente lo merecen y son todos aquellos que levantan la baraja de sus negocios, que lo están pasando mal y que se están quedando en la pobreza por la situación que estamos pasando y que, en tiempos tan difíciles como éstos, la solidaridad es magia y por eso creo que seremos buenos Reyes Magos, porque es lo que hemos hecho en tantos años de servicio”.

Malena Rus Ruiz ha indicado que “la gratitud que puedo expresar me conecta de forma muy especial con todos vosotros y va a permitir que las fiestas las viva de forma muy diferente. Agradecimiento al Ayuntamiento de Chiclana y a la Asociación de Reyes Magos por este nombramiento, después de 25 años trabajando en Chiclana en un colectivo como el sanitario, que trabaja incansablemente por combatir los efectos de la pandemia”, ha expresado la Estrella de Oriente, quien ha añadido que “debo pedir disculpas si en algún momento no hemos estado a la altura de lo que los chiclaneros nos piden, pero es francamente difícil llevar a cabo este trabajo. Estoy feliz por este encargo, porque implica llevar luz a todos los hogares de Chiclana, ya que los más pequeños se merecen una inyección de alegría”, ha incidido.

Finalmente, José Antonio Rodríguez Santana ha indicado que “es un orgullo representar a Cruz Roja Española y, por ende, al voluntariado de la localidad en este tema tan bonito y simbólico. Creo que éste es el año de los niños, que nos están dando ejemplo cada día con la actitud y forma de ser, tanto en los meses en los que estuvieron encerrados como ahora en los colegios”, ha expresado.