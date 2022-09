Chiclana construirá viviendas sociales con la venta de la última parcela hotelera del Novo Sancti Petri

El Pleno de la Corporación municipal aprobó, con el voto favorable del Gobierno municipal y la edil no adscrita Esther Gómez, la abstención del resto de formaciones políticas y el voto en contra de Ganemos, el expediente relativo al inicio de licitación de la enajenación de la parcela TH-20 del Plan Parcial de Ordenación del Polígono ‘RT-46 Loma del Puerco’ destinada a uso hotelero, junto al hotel Ilunion Tartessus. Una actuación, a través de la cual saldrá a subasta una parcela de 58.675 metros cuadrados y 23.193 metros cuadrados de edificabilidad, para la construcción de un hotel de tres plantas.

En este sentido, indicar que, tras la valoración de los técnicos municipales, esta parcela saldrá a subasta pública por un importe de 9.475.173 euros mas el 21 por ciento de IVA. “Hay, al menos, tres empresas interesadas en esta parcela hotelera, aunque eso no significa que finalmente pueda salir adelante la propuesta. No obstante, tenemos que intentarlo porque creemos que estamos en un buen momento para llevar a cabo esta operación de una parcela municipal en la que solo se puede construir un hotel y evidentemente el Ayuntamiento de Chiclana no está en disposición de hacerlo”, explicó la primera teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Ana González.

Asimismo, González indicó que “estos casi nueve millones y medio en los que se subasta la parcela son al alza y el dinero que finalmente pueda obtener el Ayuntamiento de la venta de esta parcela se destinará a infraestructuras, fundamentalmente a viviendas sociales”. “Después de más de una década sin poder construir VPO en Chiclana, hemos retomado la ejecución de promociones de viviendas sociales en la ciudad y queremos seguir dando un impulso a este tipo de actuaciones, en los que se verán beneficiadas las numerosas personas demandantes de viviendas en el municipio que así nos lo demandan”, incidió.

Hay que resaltar que, una vez aprobado en Pleno el expediente para el inicio de la licitación de la enajenación de la parcela, se ha procedido a la publicación del anuncio público de la subasta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que permanecerá abierto hasta las 13.30 horas del 17 de octubre, con el objetivo de que la parcela se pueda vender antes de que acabe el año.