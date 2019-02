Chiclana ya cuenta con su cartel de Carnaval

El despacho de la Alcaldía fue escenario de la presentación del cartel anunciador y de la programación del Carnaval de Chiclana 2019, que se desarrollará del 28 de febrero al 10 de marzo. Un acto, que ha contado con la presencia del alcalde, José María Román; el delegado municipal de Fiestas, José Manuel Vera, así como del autor del cuadro original, José Luis Díaz de la Torre, y de integrantes de la Peña Carnavalesca Perico Alcántara, presidida por José Ruiz Sánchez.

En cuanto al cartel anunciador, destacar que se trata de la adaptación del cuadro que el artista chiclanero José Luis Díaz de la Torre llevó a cabo en 2012. En dicho cartel aparece una imagen del grupo Pazocalle de la Peña Carnavalesca Perico Alcántara, que en este 2019 conmemora su 40 aniversario. “Felicitar a la Delegación de Fiestas y darle las gracias al autor del cartel José Luis Díaz de la Torre, que siempre que le llamamos para este tipo de acciones nos hace una gran faena, y al grupo Pazocalle de la Peña Perico Alcántara”, ha expresado José María Román, quien ha indicado que “es una muy buena manera de presentar nuestro Carnaval, ya que los integrantes de la Peña llevan muchísimos años en la calle haciendo Carnaval”.

Por su parte, el presidente de la Peña Carnavalesca Perico Alcántara ha agradecido al alcalde “por haberse acordado de nuestra peña y nuestro grupo Pazocalle, y a José Luis Díaz de la Torre por echar un ratito pintándonos”. “Es un orgullo para la Peña Perico Alcántara protagonizar el cartel anunciador y esperemos que tengamos un buen Carnaval”, ha manifestado José Ruiz, quien ha deseado suerte a las agrupaciones chiclaneras que participan en el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.El autor de la obra ha resaltado que “cuando llegué a Chiclana en 1977 para mí el Carnaval era la samba de Brasil. Pero me entró muy rápido nuestro Carnaval, en un 20 por ciento gracias a las agrupaciones callejeras de Cádiz y en un 80 por ciento al grupo Pazocalle, que lo he seguido desde el principio y me tiene enamorado”. “Gracias a la amistad que tengo con los integrantes de este grupo, he llevado a cabo distintas obras, pero ésta concretamente merece el agradecimiento a tres actores principales. A Pedro Leal, ya que gracias a unas fotos suyas compuse este cuadro, a los propios integrantes del grupo por su generosidad y a Antonio Vela, que iba a hacer el cartel, pero se echó para atrás y ha convertido este cuadro en cartel anunciador”, ha comentado el artista chiclanero.

La programación carnavalesca comienza con la Langostiná el próximo 28 de febrero

En relación a la programación del Carnaval 2019, comenzará el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, con la celebración de la Langostiná de la Peña Carnavalesca Hombres del Campo, aunque el acto de entrega del Langostino de Plata, que en esta ocasión reconocerá la labor de Antonio Arroyo, se llevará a cabo el día 23 en la sede de la peña.

El primer fin de semana de Carnaval, se iniciará el viernes 1 de marzo con un flashmob carnavalero en la Plaza de Las Bodegas, a partir de las 12.00 horas. El sábado 2 se abrirá al público la carpa en la Alameda del Río con la muestra de tanguillos a mediodía, para continuar a partir de las 17.00 horas con el Festival de Agrupaciones Perico Soriano en el Teatro Moderno. Y el domingo 3 se celebrará el pregón de Carnaval, cuyo protagonista será presentado en los próximos días, para continuar con las tradicionales degustaciones gastronómicas, muestra de tanguillos y actuaciones, así como la entrega de la Insignia de Oro del Carnaval 2019 a título póstumo a Antonio Aragón Panés ‘El Parri’, con la presencia de su viuda y familiares.

Por otro lado, los días 6 y 7 de marzo la Asociación Sociocultual Antonio Alemania, sita en la calle Iro, acogerá una muestra de tanguillos en horario de noche; mientras que el viernes 8, en horario de tarde, se desarrollará una de las actividades más coloridas del Carnaval, el pasacalles infantil por las calles del centro de Chiclana, protagonizado por los estudiantes de los centros educativos de la ciudad, así como familiares, finalizando con actuaciones de agrupaciones infantiles en la carpa. Y ese mismo día por la noche será el Carrusel de Coros.Ya el sábado 9 de marzo, además de las degustaciones gastronómicas y actuaciones en la carpa durante toda la jornada, las calles del centro de Chiclana acogerá la Gran Cabalgata del Humor, finalizando la jornada con la Fiesta de Carnaval en la carpa, amenizada por orquesta. Y el domingo 10 habrá nuevas degustaciones en la carpa y distintos puntos de la ciudad, así como actuaciones de las agrupaciones durante todo el día. Además, será el acto de entrega de premios de la Gran Cabalgata del Humor en la carpa.