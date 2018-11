El PP reclama un programa navideño para promocionar el centro

El PP, a través del concejal José Manuel Lechuga, denuncia la “inexistencia de un plan municipal para potenciar el comercio en Navidad, para que se venda más y haya más ambiente en el centro de nuestra ciudad”. El edil popular indica que “el anuncio del comienzo más temprano del alumbrado público sólo es un acto electoral más, porque la realidad es que el comercio de Chiclana se ha quedado sin la protección municipal”.

Lechuga considera que “está claro que para el gobierno local de PSOE y Ganemos el centro no es un lugar de riqueza, no se contempla como centro de trabajo, pues de lo contrario se afanarían por protegerlo y potenciarlo”. Así, señala que “en el entorno ya han arrancado campañas innovadoras e interesantes. Aquí no pedimos al alcalde, José María Román, y al responsable de Fomento que sean creativos e innovadores, pero que al menos copien lo que hizo el PP en nuestra etapa en la Alcaldía y salió bien. De hecho, cuando nos han copiado ha dado buen resultado”.

Como ejemplo pone a Cádiz, “donde ya hay campañas incitando a vivir el centro. Pero una campaña de comercio basada en cuatro fiestas la víspera de Navidad o Nochevieja, no sirve para nada”, asegura. En este contexto, reseña que “lo que pedimos es que se marque una estrategia con tiempo, para apoyar y dar facilidades al comercio y que sea una fuente de puestos de trabajo, de riqueza y de vida. Sin embargo, lo que escuchamos es que hay muchos locales comerciales vacíos, que hay poca actividad y que el centro está vacío”.

El PP demanda así un plan navideño de promoción del comercio del centro. “Un plan tiene que ir acompañado de actividades que atraigan a la gente. Una programación diseñada en el tiempo, continua y duradera y que anime a la gente a acudir al centro a hacer sus compras. No vale una campaña en el centro cuando ya se han realizado las compras en centros comerciales”. Finalmente, Lechuga manifiesta que “Chiclana ha perdido el carro de ser una ciudad atractiva. Con el PP era una referencia de la programación navideña, pero con Román, que ha demostrado que no le gusta la Navidad, está en el vagón de cola. Ni hay belén viviente, ni pista de patinaje…”.