Los centros educativos de Chiclana se suman al Día Escolar de la No Violencia y de la Paz

Los centros educativos de Chiclana se suman un año más a la conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, que se celebra en la jornada de mañana, 30 de enero. Debido a la pandemia, la actividad principal que se celebraba años atrás y otras iniciativas no se han podido llevar a cabo, pero “el Ayuntamiento de Chiclana no ha querido que esta conmemoración pase de largo, ya que creíamos importante hacer visible la labor que se desarrolla en las aulas de los centros educativos de la ciudad”, ha señalado la delegada municipal de Cooperación Internacional, Cándida Verdier, que también ha explicado que “para ello, se han puesto en marcha actividades que fomentan una educación basada en la paz, la no violencia, la solidaridad y en definitiva el respeto de los Derechos Humanos, pero dentro de los grupos de convivencia de cada centro”.

Así pues, cada centro de Primaria y de Secundaria ha puesto en marcha iniciativas como talleres, vídeos, coreografías musicales, performances, izada de banderas o concursos, entre otras, siendo protagonistas fundamentales la comunidad educativa. “Desde hace años se viene poniendo en marcha estas iniciativas de concienciación y sensibilización sobre la cultura de paz, considerando, en este caso, que la comunidad educativa puede actuar como nexo de transmisión a la ciudadanía en general, siendo una de las maneras más efectivas para educar sobre estos valores que en estos tiempos tan convulsos se están relegando a un segundo plano”, ha destacado la delegada.

“Con jornadas como esta, tenemos como principal objetivo seguir educando en valores como la tolerancia, a fin de evitar comportamientos discriminatorios, de odio y violencia que atentan contra la dignidad, libertad e igualdad de derechos de todos los seres humanos. Además, se pretende fomentar la solidaridad mediante la colaboración, la cooperación, el diálogo y la educación en valores de igualdad, paz y no violencia, así como mantener la promoción de derechos humanos, teniendo como base el respeto a los principios de libertad, justicia e igualdad”, ha explicado Cándida Verdier.

Hay que recordar que este ‘Día Escolar de la no Violencia y de la Paz’ se conmemora cada año el 30 de enero para conmemorar, en este caso, el 73 aniversario de la muerte de Gandhi, reconocido por la UNESCO en 1993.