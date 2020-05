Ciudadanos presenta una batería de propuestas para potenciar el uso del transporte público en Chiclana

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) Chiclana ha presentado una batería de propuestas al equipo de gobierno (PSOE, IU y Ganemos) con objeto de potenciar el transporte público en el municipio indicando que “es un servicio a disposición de los ciudadanos, que cuanto más se use, paradójicamente, menos gastos genera, con lo cual, debemos aprovecharlo y disfrutarlo todo lo posible”. Ciudadanos hace referencia al déficit que “pagamos todos los chiclaneros en transporte público y que no es consecuencia de una mejora de los servicios, sino por gastos de combustibles y mantenimiento de la flota que no pueden ser sufragados por falta de usuarios”. En este sentido, desde Ciudadanos plantean la renovación de la flota de autobuses con vehículos más eficientes a través de renting y así “reducir el importante montante de gastos de combustibles y de mantenimiento”

“Desde Ciudadanos entendemos que para un crecimiento sostenible de la ciudad es fundamental contar con una estructura de transporte consolidada, que permita una mejor conexión entre el municipio por parte de todos permitiendo una importante descongestión del tráfico actual”, han señalado desde la formación naranja. “En Chiclana hay determinados tramos, como Urbisur a determinadas horas o la playa en época estival, en los que se crean atascos que reducen competitividad a las empresas y calidad de vida a los ciudadanos y en contraposición a esto, vemos al transporte urbano semi-vacío o incluso sin ningún pasajero, ... evidentemente, hay que adecuar la oferta y la demanda”.

Otra de las medidas propuestas por la formación naranja ha sido la ampliación de líneas nocturnas,“desde el casco urbano a la playa, que permitan plantearse a las familias ir a la playa a cenar o tomar un helado sin coger el coche”. Lo mismo ocurriría con el centro y otras zonas, donde cada vez más, “presentan una alternativa relajada y tranquila para familias, no sólo en las noches de verano, sino también en otras estaciones y durante el día”.

Desde Ciudadanos han dejado claro que “para ser una ciudad sostenible y que ofrezca calidad de vida a los ciudadanos, necesitamos un transporte público que así lo respalde, no podemos avanzar sin un transporte público que no avance. Y por supuesto, para el turismo es primordial, para dar la imagen de municipio desarrollado, avanzado, con servicios de calidad”.

Para Ciudadanos, “es primordial que el equipo de gobierno se siente con los implicados: comerciantes, hosteleros, hoteleros y demás entidades sociales, y que junto con la información obtenida por parte de la ciudadanía pongamos en común, cómo podemos hacer de Chiclana una ciudad más acogedora, más cómoda y más adaptada a las necesidades de todos”.

Además desde este grupo municipal han señalado que lo interesante sería abordar medidas mucho más ambiciosas que las presentadas en el pleno, propias de implementarse dentro de una estrategia de Smart Mobility, pero que “entendemos, que no es abordable en la situación actual, por ello queremos presentar propuestas concretas, económicas y alcanzables que supongan un incremento del uso del transporte público y que sin duda ayudarán a trazar el camino de un futuro proyecto de Movilidad Urbana Inteligente”.