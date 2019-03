Satisfacción municipal por el desarrollo de los actos festivos organizados en Carnaval

El delegado municipal de Fiestas, José Manuel Vera, la delegada municipal de Obras, Cándida Verdier, la delegada municipal de Participación Ciudadana, Mª Ángeles Martínez, y el presidente de la Asociación Chiclanera del Carnaval, José Ruiz ‘El Legía’ han realizado un balance de lo que, a su juicio, ha sido el Carnaval en Chiclana.

En este sentido, el edil de Fiestas ha indicado que “hemos tenido un Carnaval espectacular, multitudinario, con mucho colorido y con las calles y los bares a rebosar durante los dos fines de semana. Además, ha sido un Carnaval que ha concentrado en la calle a miles de personas”.

En esta línea, José Manuel Vera ha incidido en que, con tal cantidad de personas en las calles, “no ha habido incidentes de relevancia que lamentar y esto supone un hecho muy importante, porque no es sencillo aglutinar a tantas miles de personas en los distintos eventos organizados y que no haya habido ningún incidente de importancia”. También ha destacado que “esto es sólo una muestra de que el operativo que se ha puesto en marcha ha funcionado. Esto no es fruto de la casualidad, sino del trabajo, del esfuerzo y del compromiso de muchas personas que ponen lo mejor de sí para que hayamos tenido un magnífico Carnaval”.

El edil señaló que “pese a todos ello y en esa búsqueda de la excelencia que día a día persigue este equipo de gobierno, trabajaremos en posibles cambios y mejoras de cara al próximo año para que el Carnaval de 2020 sea tan potente y colorido como el de este año o, incluso, mejor”, ha señalado Vera.Por su parte, José Ruiz ha señalado que “todas las agrupaciones están contentas con lo que ha sido nuestro Carnaval, porque ha sido todo muy positivo, llegando a acabarse los productos que se ofrecían en las barras de la carpa”.

Por otro lado, el jurado del concurso de carrozas, grupos y parejas de la Cabalgata concedió los premios a cada una de estas modalidades. Así, el primer premio de carroza correspondió a ‘El Gran Oeste Chiclanero’; en cuanto a grupos, el ganador fue ‘Las Mary Poppins' y en parejas ‘Fauno’.