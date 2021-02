Hasta 13 portales de la Caja de Ahorros serán rehabilitados gracias a las subvenciones de barriadas vulnerables

Un total de 13 portales de la barriada de la Caja de Ahorros será rehabilitado con las subvenciones concedidas por el programa de barriadas vulnerables. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, que ha explicado que dicha resolución es aún provisional. Además, el regidor chiclanero ha recordado que “hace unos años, el entonces vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, nos convocó en Jerez a los ayuntamiento de más de 50.000 habitantes a una reunión muy importante, porque nos comunicaba que se ponía en marcha un programa de ayuda para la mejora y rehabilitación de viviendas en bloques de pisos. Este programa tenía un presupuesto importante de más de tres millones de euros”. “Después de estos años y de un arduo trabajo desde la Delegación de Vivienda y de la Oficina de Proyectos, se ha trabajado con los vecinos y vecinas y con empresas para crear un expediente que ha concluido con una propuesta provisional de resolución de la Junta de Andalucía, mediante el que se aprueban de forma provisional las ayudas para 13 portales de viviendas de la barriada de la Caja de Ahorros”, ha señalado.

Así pues, ha especificado que se trata de ayudas para la accesibilidad de los inmuebles, como puede ser la colocación de ascensores, y también para la eficiencia energética y la conservación para más de 200 pisos. “Se trata de una ayuda muy importante, porque la inversión ronda los 250.000 euros por portal. No obstante, la parte negativa es que la partida presupuestaria ha sido insuficiente, porque se han quedado fuera los proyectos para Recreo San Pedro y Fermesa, por un importe de 1,8 millones de euros, quedándose fuera de estas ayudas más de 300 viviendas, aunque la cuantía de los trabajos a realizar en estos portales es menor que las que se han concedido de forma provisional, ya que oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros. Por ello, aunque muchas viviendas se han quedado fuera el importe pendiente es menor”, ha explicado el alcalde.

De esta forma, José María Román ha agradecido a la Junta de Andalucía la aprobación provisional de esta resolución, “que es muy importante, porque estos vecinos podrán tener ascensores, algo que ya se hace necesario en unos bloques con más de 40 años y cuatro pisos y doy mi enhorabuena a las personas que se verán beneficiadas”. No obstante, el alcalde ha solicitado a la Junta de Andalucía, “la imperiosa necesidad de dotar de nuevo este programa del orden de dos millones de euros como mínimo, porque hay un apartado muy importante en las barriadas que han quedado fuera como son Fermesa y Recreo San Pedro.

Además, el alcalde de Chiclana ha incidido en que “hay una asignatura pendiente que tiene la ciudad con la barriada de El Pilar. Esta barriada no entró en este programa porque no tenía acomodo y no se podía incluir conforme a las bases. Por ello reclamamos y solicitamos formalmente a la Junta que, teniendo en cuenta que El Pilar es la barriada que hoy por hoy está en peores condiciones en Chiclana, se ponga en marcha un programa específico también para esta zona, que permita la construcción de nuevas viviendas. Es algo que hemos intentado en varios ocasiones, pero nos ha sido imposible poder hacer nada allí. Esta actuación requiere una inversión mayor, con la que podremos impulsar la renovación tan necesaria de esta barriada”.

José María Román también ha agradecido el trabajo realizado por los servicios municipales de Emsisa y del Ayuntamiento, así como a los vecinos, porque se han celebrado muchas reuniones técnicas y todos han colaborado para que se pudiese hacer esta labor. Un agradecimiento que ha hecho extensivo también a las empresas que se han implicado en el proyecto. Además, el alcalde confía en que “el proceso que queda ahora vaya con rapidez y las obras se puedan iniciar con prontitud. Una prontitud que esperamos también se produzca para que los proyectos que se han quedado fuera puedan optar a una nueva convocatoria”.

Gabinete de Prensa, Ayuntamiento de Chiclana

