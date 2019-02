Los actos de la Batalla de Chiclana comenzarán el sábado en Santa Ana

El ayuntamiento dio ayer a conocer los actos que se desarrollarán en la ciudad con motivo de la conmemoración del 208 aniversario de la Batalla de Chiclana. El calendario de dichas actividades fue presentado por el presidente de la Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa, José de Mier; el representante de The Royal Irish Fusiliers Old Comrades Association, Patrick Short; y la delegada municipal de Cultura, Pepa Vela.

Según detalló la edil, el primero de los eventos previstos se celebrará el próximo sábado 2 de marzo, a las doce de la mañana en el parque de la Ermita de Santa Ana, y consiste en la exhibición de uniformes de época, el relato de hechos históricos y los disparos de salvas con armas históricas, organizada por la Fundación Legado de las Cortes. Además, a las diez de la mañana del día 4 de marzo se recibirá a los representantes de The Royal Irish Fusiliers Old Comrades Association.

El martes día 5 de marzo, jornada en la que se conmemora este 208 aniversario, a las diez de la mañana está prevista la colocación de la corona de laurel en la placa conmemorativa, situada en la calle La Vega. A las once y media, está previsto el descubrimiento del monolito de la Batalla de Chiclana, donado por The Royal Irish Fusiliers Old Comrades Association, en el punto mágico del parque público de la Loma del Puerco. Además, a las seis de la tarde se desarrollará el acto en memoria de la ‘Batalla 05 de marzo de 1811’, en el parque público de la Loma del Puerco, organizado por la Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa.

Estos actos conmemorativos se cerrarán el 14 de marzo con la conferencia a cargo de Javier Hidalgo Argüeso ‘El Vino y la Ornitología en el marco de Jerez’, que se celebrará en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, a las siete y media de la tarde. Este acto contará con un prólogo sobre Barossa Valley y el eco de la Batalla 5 de marzo de 1811 en Australia, estando organizada también por la Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa.

La inauguración de la rotonda dedicada a la Armada frente al Hotel Riu se vuelve a aplazar, en esta ocasión por las elecciones generales

Cabe destacar que uno de los actos más relevantes que se iban a celebrar con motivo de esta efemérides iba a ser la inauguración de la rotonda junto al Hotel Riu del Novo dedicada a la Armada Española, en la que tomaría parte la Comandancia General de Infantería de Marina, y que estaba prevista que se celebrara el 16 de marzo. Ya es la segunda ocasión que dicha inauguración queda en el aire, ya que el pasado año tampoco se pudo llevar a cabo a causa de las inclemencias meteorológicas. En esta ocasión, según señalan desde el Ayuntamiento, se debe al adelanto de las elecciones nacionales “y al encontrarnos en esa fecha en periodo preelectoral, nos hemos visto obligados a posponer este evento, del que ya se comunicará su nueva fecha de celebración más adelante”, ha destacado la delegada de Cultura, quien ha animado a toda la ciudadanía a acudir a estos actos, en los que se podrá conocer muy de cerca parte de la historia de lo que sucedió hace ahora 208 año en Chiclana.

En cuanto al conjunto de actividades, José de Mier ha explicado que se desarrollarán actos en emplazamientos que, por uno u otro motivo, están muy relacionados con lo que fue la Batalla de la Barrosa y sus principales protagonistas. “Este año va a ser muy productivo para la bibliografía de la Batalla y para que la ciudadanía conozca este evento, por la cantidad de cosas que coinciden”, ha señalado el presidente de la Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa.Ya por otro lado, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogió el pasado viernes la presentación del libro ‘Tres visiones de la Batalla de La Barrosa’, de los autores Juan Carlos Rodríguez y Javier Ruiz, un acto que contó con la presencia de numeroso público.