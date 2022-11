El Ayuntamiento y la comunidad gitana conmemoran el Día de las Gitanas y los Gitanos Andaluces

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto institucional con motivo del Día de los Gitanos Andaluces, que se celebra cada 22 de noviembre. Un acto, que se ha celebrado en Alcaldía y que ha contado con la presencia de el delegado municipal de Minorías Étnicas, Francisco José Salado, así como de Antonio Román ‘Tío Antonio’ y otros miembros de la comunidad gitana de Chiclana.

Durante el acto, el alcalde ha dado lectura al manifiesto institucional en el que ha reseñado que, “este día es un día de todos y es una fuerza de toda la ciudadanía trabajar por la integración, trabajo en el que estamos y así siempre lo hemos vivido en Chiclana”. José María Román ha leído la declaración institucional que conmemora este día.

Antonio Román ha recordado que, “el día que yo entré en Chiclana, me juzgué yo mismo. Había venido un gitano forastero aquí, pero el pueblo de Chiclana no se avergonzará ni el pueblo romaní. Esto lo he llevado a cabo durante 60 años y ahora, con 93 años, aún llevo eso en mi corazón. Me enorgullece esto y quiero al pueblo”.

Luis Román ha señalado que, “como parte de sus legítimos derechos, el pueblo gitano pudo institucionalizar su himno y bandera hace ya 40 años, exactamente un 8 de abril de 1971 en Londres, en el primer Congreso Mundial Romaní Gitano. A partir de ahí pudo lucir este hermoso estandarte de color verde y azul, colores que simbolizan el largo camino que tuvieron que emprender por la discriminada persecución que vivieron. Su himno fue compuesto por Jarko Jovanovic, de origen serbio y titulado ‘Gelem, Gelem’, que significa ‘anduve, anduve’ en honor a todos los gitanos que desaparecieron durante el nazismo. Hemos sido un pueblo que hemos sabido salir, llegar e integrarnos sin rendirnos. En Chiclana no hay ni discriminación ni racismo”.

Además, Ramón Izquierdo ha agradecido al Ayuntamiento “poder contar con los espacios que nos ofrece, así como la colaboración para realizar los eventos previstos. El 22 de noviembre es nuestra jornada más significativa, pero hay un trabajo todo el año, con una convivencia real entre todas las personas. También es importante el reconocimiento que se va a hacer mañana a dos mujeres. Estamos intentando derribar muros y por esto es un orgullo que se hagan estos reconocimientos a mujeres”. Además, ha agradecido la colaboración de la Peña Flamenca Chiclanera.

Por otro lado, este sábado, a partir de las 21.00 horas, en la Peña Flamenca Chiclanera, tendrá lugar un Encuentro Flamenco en el que participarán artistas como Luis Perdiguero, Juanfran Carrasco y May Fernández, con Nono Reyes a la guitarra. Ese mismo día, se hará entrega de un reconocimiento por su labor a la bailaora Patricia Valdés Alba, así como a Ana Núñez ‘Rancapino’.

Además, desde el lunes 21 al viernes 25 de noviembre, se llevará a cabo una serie de conferencias en distintos centros de enseñanza de la localidad a cargo de Séfora Vargas y Jairo Salazar, ambos con un dilatado curriculum en cuanto a la lucha y reconocimiento de los derechos de la comunidad gitana. Serán un total de 10 conferencias dirigidas al alumnado de los distintos centros educativos de Chiclana.

Por último, indicar que el mismo día 22 de noviembre se izará la bandera Romaní en la puerta del Ayuntamiento y se iluminará la fachada del Consistorio con los colores de la bandera romaní, es decir, de azul y verde.