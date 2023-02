El Ayuntamiento de Chiclana acusa de deslealtad a la Junta por el acto del tranvía

El delegado de Movilidad, José Manuel Vera, compareció ante los medios de comunicación para mostrar el malestar del Gobierno municipal ante la "deslealtad política" mostrada por la Junta de Andalucía en la visita de la consejera de Fomento y Vivienda, Marifran Carazo. En este sentido, el edil señaló que “nos enteramos ayer de la visita de la consejera a nuestra ciudad por la agenda de Europa Press. Hay que recordar que hace un año, en febrero de 2022, el Ayuntamiento de Chiclana, con su alcalde como primera autoridad, fue excluido del viaje inaugural del tranvía, en un acto partidista y bochornoso. En aquel momento ya mostramos nuestro pesar por la falta de respecto institucional. En aquella ocasión, el Partido Popular transformó un acto de felicidad compartida por todas las instituciones en un acto bochornoso”.

“Un año después, se vuelve a repetir esta falta de lealtad hacia esta institución en la visita de de la consejera Marifran Carazo, porque jamás llegó una invitación formal a este acto, jamás llegó una llamada de cortesía al alcalde, por lo que hay una clara y manifiesta deslealtad institucional ante este Ayuntamiento y hacia este Gobierno, que preside, les guste o no, José María Román Guerrero”, incidió Vera, destacando que, “para más inri, para mayor uso partidista de una institución como la Junta de Andalucía vimos en las imágenes que sí fue invitado el concejal del Partido Popular, el señor Rodríguez Frías. Se le niega la invitación al alcalde de toda la ciudad, se la niega la invitación al delegado de Movilidad y consejero del Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz, pero sí se accede a invitar a un concejal del Partido Popular a la visita de la consejera de Fomento”.

“Por todo ello, debemos lamentar y condenar esta nueva falta de lealtad institucional y de talante. Volvemos a lamentar y a condenar la soberbia del Partido Popular en las instituciones”, reseñó, incidiendo en que “la consejera, además, ha sido designada candidata a la alcaldía de Granada. Pues ayer, esta candidata a la alcaldía mostró una falta de sensibilidad hacia las administraciones locales, hacia la soberanía de los ayuntamientos y asestó una bofetada grosera a las alcaldías y, en este caso, a la alcaldía de Chiclana. Un nuevo ninguneo institucional, con el partidismo de la Junta de Andalucía por encima del respeto institucional”.

Además, José Manuel Vera incidió que “es la segunda vez que esta consejera muestra no estar a la altura del cargo que ostenta, por lo que no es debido ni a un despiste ni a un error. Y digo esta consejera, porque creo que el motivo y el trasfondo es no ver al alcalde y que éste no la incomode en los actos a los que viene. Que no la incomode por dos temas principales, que ella conoce bien y que tiene pendientes con Chiclana, como son las carretera de los Barrancos y los ascensores en las barriadas. Por eso, entendemos que no quiere ver al alcalde, porque sabe que la va a incomodar, porque le va a proponer y le va a insistir en estos dos temas principales para la ciudad. Dos temas que no no son necesarios ni para el alcalde ni para el PSOE, sino que son necesarios para la ciudadanía”.

“La señora Carazo y todo el gobierno andaluz sabe de la intensidad y del compromiso del señor alcalde con la ciudad y con sus problemas. La señora Carazo sabe de su deuda con Chiclana y pasan los meses, conoce los temas pendientes, pero no hace caso y hace una dejación de funciones. Por ello, se ruboriza de los temas que tiene pendientes con la ciudad y solo por eso, prefiere invitar a concejales sumisos del Partido Popular antes que a la primera autoridad de la ciudad como es el alcalde. Esa intensidad y compromiso de José María Román lo llevan a reclamar lo que es de justicia para nuestro municipio, lo que es de la competencia de la consejera, porque hay más temas pendientes, pero en este caso era reclamar la carretera de los Barrancos y los ascensores para las barriadas, temas en los que la consejera de Fomento le debe una respuesta a esta ciudad”, finalizó el delegado.