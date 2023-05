Ascen Hita: “Seremos el gobierno más social para cuidar a los que nos cuidan”

Ascen Hita, junto a la concejala Carmen Baena, mantuvo una reunión de trabajo en el Centro Integral de Daño Adquirido (Adacca) de Chiclana, con su presidenta, Ana María Pérez, y el gerente de la entidad, Ángel Sánchez. En el encuentro, la líder de los populares y candidata a la Alcaldía de Chiclana, afirmó que se convertirá en “la futura alcaldesa de todos los chiclaneros, y en particular de quienes más lo necesitan”. En este sentido, la dirigente popular afirmó “tener en mente una Chiclana solidaria, que apueste por un tejido asociativo fuerte, por lo que, me comprometo a tener un contacto directo y constante, con todos los colectivos sociales de la ciudad” En este sentido, Ascen Hita afirmó que "como alcaldesa de la ciudad, me ocuparé de cuidar a los profesionales que trabajan por el bien de quienes más lo necesitan, lo que significa ofrecer seguridad jurídica y económica a las entidades para los programas anuales que tanto bien hacen a los chiclaneros, sedes dignas donde llevar a cabo sus fines y devolver a los usuarios de estos servicios y a sus familias, el papel central que nunca debieron perder”. “De hecho, desde que llegué a la Presidencia del PP de Chiclana, una prioridad de mi gestión ha sido mantener contacto con los colectivos socio- sanitarios de la ciudad, y Adacca es un referente en este ámbito a nivel regional”, añadió. Ascen Hita afirmó que "nosotros somos el gobierno de las personas y trabajaremos para todos los ciudadanos, independientemente de lo que voten", por lo que, “haremos de nuestra gestión municipal, junto al compromiso del gobierno de Juanma Moreno, más y mejores políticas sociales que repercutan especialmente en el bienestar de los chiclaneros y sus familias, que más dificultades tienen para salir adelante”. Por último, la lideresa popular mantuvo que “ha llegado el fin, de los falsos mantras de unas izquierdas que hablan y hablan de políticas sociales, al mismo tiempo que congelan las partidas presupuestarias para estos colectivos”, por lo que afirmó que “seré la alcaldesa más social de la historia de Chiclana, porque conozco de primera mano el modelo social de la Junta de Andalucía que se quedará en la ciudad, y que ha afianzado la subida acumulada de las partidas destinadas a las plazas concertada para personas con discapacidad un 19,9%, y un 16,6% para personas mayores”.