Aparece en La Barrosa una bala de cañón que podría ser de época napoleónica

Alumnos del IES Pedrera Blanca de Chiclana hallaron hace unos días, en La Barrosa, un proyectil del cañón de unos 20 centímetros de diámetro, que podría tratarse de una bala de la época napoleónica, según las primeras pesquisas, asegura el Ayuntamiento de Chiclana en una nota de prensa.

El hallazgo se produjo mientras los estudiantes participaban en la actividad de Chiclana Natural denominada’ Geoedúcate II’, a través de la cual los asistentes recorren la playa de Lavaculos para estudiar la riqueza geológica y natural del litoral del municipio. Uno de los participantes encontró el proyectil semienterrado en la arena y dio conocimiento de ello a las monitoras de la actividad, del Centro de Estudios Althea y a sus profesores.

Desde el Consistorio apuntaron que, al no tratarse de un proyectil moderno y no contener explosivos en su interior, no supone un peligro para su manipulación. Tras el descubrimiento, las responsables de la actividad notificaron del hallazgo a la Guardia Civil y a Chiclana Natural. El cuerpo armado se hizo cargo del objeto para su custodia, en tanto y en cuanto se determina su destino.

Chiclana Natural, a su vez, dio conocimiento del hecho al Museo de Chiclana, para que se gestione ante la Guardia Civil el fin último de la pieza hallada en la playa chiclanera.

Según las primeras comprobaciones, pudiera tratarse de un proyectil utilizado en cañones de 12 libras, que eran piezas de artillería intermedia que disparaban bolas de hierro fundido de poco más de cinco kilos como la hallada. La erosión, no obstante, ha mermado las dimensiones y peso de la pieza localizada.

El Ayuntamiento explica en el comunicado que fue muy utilizado en tierra como artillería para infantería, de campaña y de asedio, como el que sufrió la ciudad de Cádiz, y aunque en el mar el cañón de 12 libras, comparado con las grandes piezas de los navíos de a 36 libras o 24 libras, era un calibre modesto, en las campañas terrestres era considerado artillería pesada, por lo que su uso fue bastante habitual durante la Batalla de Chiclana, siendo probable que date de dicha época.

Además, el Consistorio detalla que pudiera tratarse, de igual forma, de un proyectil lanzado desde el mar, puesto que esta arma fue ampliamente utilizada por la mayoría de las grandes potencias navales durante los siglos XVII al XIX, que lo montaban en la mayoría de fragatas y buques de guerra.