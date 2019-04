El PP asegura que bajará impuestos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y tasas municipales y cerrará “la oficina de embargos creada por el alcalde, José María Román”, según el candidato a la Alcaldía del PP, Andrés Núñez.

Acompañado por la secretaria general y número 3 en la candidatura de las municipales, Ana Domínguez, y por la concejala y número 5 en la lista Ascensión Hita, Núñez ha realizado este anuncio ante la Oficina de Recaudación de Diputación situada en calle La Plaza, dependencia que “será clausurada”.

El líder de los populares chiclaneros afirma que “Chiclana ha pasado de pagar bien a los proveedores a ser el Ayuntamiento que peor paga, con un alcalde como José María Román (PSOE) que es el mejor pagado de la provincia, a lo que se une el que en Chiclana tenemos al Ayuntamiento que más embarga a los ciudadanos”.

Además, el alcaldable popular añade que “y todo ello, además, con una subida muy sustancial de impuestos, pues Román y el PSOE han subido el IBI un 20% de media, el agua, la basura, las tasas municipales y ha creado esta oficina de embargo para quitar a los chiclaneros el dinero de sus cuentas bancarias y gastárselo en su sueldo, pues es importante recalcar que es el alcalde mejor pagado de la provincia y cuarto de Andalucía, para contratar a sus amigos en el Ayuntamiento y para adornar y amueblar su despacho de manera lujosa”.

Andrés Núñez manifiesta que “la diferencia que va a haber si gobierna el PP en los próximos cuatro años es que esta oficina de recaudación de Diputación se va a clausurar, se va a cerrar. No hay que confundir el pagar impuestos con el hecho de que llegue un político a meter la mano en tus ahorros a través de embargos. Porque puede ser que no hayas pagado un impuesto porque se haya pasado la fecha, que el Ayuntamiento te embargue y luego encima esto provoque que no puedas pagar la hipoteca y tengas más problemas, algo que está ocurriendo”.

En segundo lugar, además del cierre de dicha oficina, el PP asegura que “vamos a bajar impuestos como el IBI y las tasas municipales. Es una garantía absoluta. Hemos demostrado ya que sabemos hacerlo, que es posible gestionar los recursos municipales bajando impuestos”. En este contexto, resalta que “la ciudadanía tiene que elegir entre que gobierne el PSOE y el PP, por lo que si quieres que el alcalde de tu ciudad te meta la mano en la cartera y te suba los impuestos, vota a José María Román (PSOE); pero si quieres que se bajen las tasas municipales y los impuestos y se cierre esta oficina de embargos, creada exclusivamente para meter el dinero en la cartera de los chiclaneros, entonces confía en el PP, en Andrés Núñez, que apuesta que tengas más dinero en el bolsillo, gracias a pagar menos impuestos por una mejor administración de las cuentas del Ayuntamiento”.