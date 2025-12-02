Más de 700 estudiantes de Primaria de Chiclana asistirán a la Feria Navideña ‘Navilandia’

El delegado municipal de Juventud y Fiestas, Fede Díaz, inauguró hoy la Feria Navideña ‘Navilandia’, que hasta el 12 de diciembre se llevará a cabo en el centro de iniciativas juveniles Box y en la que participarán unos 700 estudiantes de Tercero de Primaria de una decena de colegios públicos de Chiclana. Estos asistirán a diferentes talleres educativos, en los que podrán potenciar sus habilidades creativas, conocer más sobre la Navidad, aprender inglés a través de las canciones de estas fechas o conocer más de cerca las oportunidades entre hombres y mujeres en nuestra sociedad.

De esta forma, Navilandia pretende, “por un lado, potenciar la creatividad y los conocimientos de los alumnos siempre desde un entorno participativo, y, por otro, poner a su disposición un lugar de ocio para que disfruten sin tener que desplazarse fuera de nuestra ciudad”, afirman desde el Consistorio.

Para ello, se ha programado una serie de actividades relacionadas con la repostería navideña, decoración navideña, postales, karaoke, igualdad y trivial sobre Navidad y Cultura. Asimismo, habrá juegos populares y gigantes, en el que los propios alumnos serán las fichas.

“Navilandia vuelve para atender a los más jóvenes y ofrece actividades de ocio navideñas a más de 700 estudiantes de los centros educativos”, declaró Fede Díaz, quien indicó que “hace años se llevó a cabo esta iniciativa con gran éxito y teníamos que recuperarla. Así, complementa la amplia programación que tenemos preparada para estas fiestas”.

Hay que resaltar que los colegios participantes en Navilandia son los CEIP Giner de los Ríos, Atlántida, Federico García Lorca, Nuestra Señora de los Remedios, Alameda, El Castillo, Carmen Sedofeito, Serafina Andrades, El Trovador y Al Ándalus.