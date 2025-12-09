Así se vivió el Belén Viviente de Vejer 2025: un recorrido por el recinto amurallado, las plazas y el entorno del castillo para volver al pasado

Este fin de semana, coincidiendo con el puente de diciembre, los pueblos de Cádiz han recibido numerosos visitantes. La programación navideña de El Bosque, Vejer y Bornos incluían la representación de sus tradiciones belenes vivientes, siendo el de El Bosque el primero que se celebraba en la provincia de Cádiz.

En el caso de Vejer de la Frontera, que tuvo lugar este domingo, 7 de diciembre, superó toda expectativa. Con temperaturas casi primaverales, este pueblo gaditano acogió a miles de visitantes que llegaron dispuestos a disfrutar de una jornada inolvidable y repleta de tradición. El casco histórico de Vejer se convirtió en el Belén de Judea de hace más de 2.000 años, recreando más de 35 escenas vivas y con la participación de 200 vecinos.

El evento, organizado por el Grupo Scout Edén 309, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Vejer y la participación de los vecinos para la recreación de las escenas. En palabras del alcalde, Antonio González, “hemos vivido un Belén Viviente magnífico, espectacular y donde al final el trabajo que hay detrás hace que todo brille, enhorabuena, Vejer con esta iniciativa sale respaldado”.

Durante toda la jornada del domingo, a partir de las 13:00 horas, el recinto amurallado, las históricas calles de Vejer y el entorno del castillo, se llenaron de tradición. Uno de los espacios más visitados fue el castillo, que por primera vez formó parte del recorrido con la representación del pasaje de Herodes.