Esta turista te invita a descubrir las maravillas del pueblo de Cádiz más bonito de España

Es un secreto a voces que Vejer de la Frontera está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Situado en lo alto de una colina, este pueblo de Cádiz formado de calles estrechas con paredes encaladas ofrece una belleza única que difícilmente podrás pasar por alto. Se dice que no hay nada mejor que descubrir un lugar con los ojos de un turista y quizás por esta razón esta figura ha sido la protagonista del vídeo promocional de Vejer de la Frontera presentado en FITUR.

Este original vídeo sigue los pasos de una turista que se acerca hasta Vejer para explorar cada uno de sus rincones. Sus calles, monumentos, miradores, playa, gastronomía e incluso el contacto con su gente, son algunos de los imprescindibles que no ha podido pasar por alto en este recorrido. De una manera divertida y original, acompañamos a la turista a descubrir los encantos y secretos que esconde este pueblo de Cádiz.

“¿Sabías que lo rodea una muralla del siglo XV? Pero no hace falta llamar para entrar, ya que hay cuatro impresionantes arcos por donde se puede pasar sin necesidad de pasaporte”, explica el narrador del vídeo. En él se puede apreciar unas preciosas imágenes del casco histórico de Vejer y sus empinadas calles. De hecho, hace un guiño al lomo en manteca “como la sustancia que le da energía y vitalidad a todos los lugareños para subir todas las cuestas del pueblo”. Aunque no te asustes, no todo son cuestas, también hay itinerarios muy accesibles para poder pasear por esta bella localidad.

Otro de los puntos fuertes por las que destaca Vejer es por su gastronomía, “donde encontrarás lo mejor del mar, del campo, la comida tradicional de toda la vida y lo mejor de la huerta”. Junto a esto, también están muy presentes los vinos de la tierra. Tomando un vino con los lugareños, estos le explican que “en esta localidad hay riqueza musical y cultural; hay flamenco y jazz, no te aburrirás”.

Siguiendo con su recorrido, se detiene en el mirador de la Cobijada y al cabo de unos segundos aparece una vejeriega vestida con el traje típico de Vejer. “Ni soy una monja, ni este traje es de origen árabe, es castellano y lo usaban las mujeres en el día a día hasta para ir a comprar el pan”. Desde este mirador podrás contemplar unas vistas inigualables, donde podrás apreciar el encanto de las zonas rurales que lo rodean.

La playa de El Palmar es otra de sus joyas, está considerada la meca del surf en Cádiz y es aquí donde podrás surfear sin límites. Además de esta actividad deportiva, el entorno de Vejer ofrece otro tipo de destrezas deportivas como el ciclismo, parapente y surf. En resumen, son tantos los encantos que ofrece este municipio de Cádiz que la turista lo tiene bastante claro: “yo hago como el Ibis Eremitas, me quedo aquí”.