Un mapa de los mejores atardeceres en España sitúa a tres establecimientos de Cádiz entre los 100 bares y restaurantes con las puestas de sol más impresionantes

Atardecer sobre el castillo de Sancti Petri desde la playa de La Barrosa

Te pongas donde te pongas en la costa de Cádiz seguro que eres capaz de contemplar los mejores atardeceres de España. Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, Barbate… la lista es bastante extensa y, estos son algunos municipios gaditanos donde podrás ver las puestas de sol más inolvidables cerca del mar.

¿Pero donde está el Sunset Spot por excelencia? Corona ha lanzado la primera guía española para que puedas localizar los mejores atardeceres. Una guía en la que la provincia de Cádiz no podía faltar. En ella se destaca los 100 locales imprescindibles “para los amantes del sunset: rincones pintorescos de este a oeste, en playa o montaña, parajes naturales de ensueño y otros en entornos urbanos en las alturas donde cada uno de ellos presenta su propia magia Corona al caer el sol”.

Detrás de la elección de estos refugios idílicos no solo está Corona, también “la creadora del método ffitpilates Coco Constans, la campeona del mundo de kitesurf Gisela Pulido y el aventurero Mikel Boisset”.

Dónde ver los mejores atardeceres

Según esta guía, los mejores Sunset Spots los encontrarás en Atenas Playa (Chiclana de la Frontera), Nómadas playa (El Palmar, Vejer) y la terraza Tavira – Daia Slow Beach Hotel (Conil). Tres establecimientos frente al mar donde podrás refugiarte durante la Golden Hour.

Aprovechando este sello Corona Sunset Spots 2025, Atenas Playa ha lanzado ‘The Art of Sunset’, un concurso fotográfico de atardeceres en sus redes sociales hasta el 29 de agosto. Así que si tienes la fotografía perfecta de la puesta de sol en la playa de La Barrosa, podrás participar en este concurso.