Así son las tapas de la Ruta de la Tapa de Conil que nada tienen que envidiar a las de Zahara: saborea estos 30 bocados en el puente de octubre

Cádiz está para comérselo durante todo el fin de semana. Vejer, Zahara de los Atunes, Villamartín, Algeciras y Conil son algunas de las localidades que están inmersas en planes gastronómicos que harán que te chupes los dedos. Tras haberle puesto cara a las tapas que participan en la Ruta del Retinto de Zahara este 2025, toca babear por las de Conil.

Hasta este domingo, 12 de octubre, podrás recorrer los bares y restaurantes de la localidad por diferentes zonas de colores para probar sus creaciones. Un total de 33 participantes, de los cuales 29 son tapas y los 4 restantes postres. El precio de la tapa y bebida es de 4 euros. Además, sellar el Tapaporte tiene premio, así que no te olvides de él. ¿A qué esperas para saborear estos 30 bocados irresistibles?