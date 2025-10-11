Tapa de El Anticuario, una de las participantes de la XII Ruta de la Tapa de Conil
Tapa de El Anticuario, una de las participantes de la XII Ruta de la Tapa de Conil

Así son las tapas de la Ruta de la Tapa de Conil que nada tienen que envidiar a las de Zahara: saborea estos 30 bocados en el puente de octubre

Hasta este domingo, 12 de octubre, podrás disfrutar del irresistible sabor, tradición e innovación de las tapas de los bares y restaurantes de Conil

Dos planes en uno: recorre las calles de Vejer a ritmo de la música en directo y con una tapa de lomo en manteca en mano

Cádiz está para comérselo durante todo el fin de semana. Vejer, Zahara de los Atunes, Villamartín, Algeciras y Conil son algunas de las localidades que están inmersas en planes gastronómicos que harán que te chupes los dedos. Tras haberle puesto cara a las tapas que participan en la Ruta del Retinto de Zahara este 2025, toca babear por las de Conil.

Hasta este domingo, 12 de octubre, podrás recorrer los bares y restaurantes de la localidad por diferentes zonas de colores para probar sus creaciones. Un total de 33 participantes, de los cuales 29 son tapas y los 4 restantes postres. El precio de la tapa y bebida es de 4 euros. Además, sellar el Tapaporte tiene premio, así que no te olvides de él. ¿A qué esperas para saborear estos 30 bocados irresistibles?

Bar Puerta Cai / Tapa: Crujiente de ensaladilla de pulpo
1/33 Bar Puerta Cai / Tapa: Crujiente de ensaladilla de pulpo
Makai Restaurante / Tapa: Causa a la limeña
2/33 Makai Restaurante / Tapa: Causa a la limeña
Restaurante Oasis / Tapa: Bomba de langostinos al ajillo con salsa de sus cabezas'
3/33 Restaurante Oasis / Tapa: Bomba de langostinos al ajillo con salsa de sus cabezas'
Bar Rte. El Pasaje / Tapa: Bocata Marinero
4/33 Bar Rte. El Pasaje / Tapa: Bocata Marinero
El Anticuario / Tapa: Explosión de sabores
5/33 El Anticuario / Tapa: Explosión de sabores
Central Kanaia / Tapa: Croquetas de gambas al ajillo
6/33 Central Kanaia / Tapa: Croquetas de gambas al ajillo
Rte. Casa Manolo Fuguilla / Tapa: Panceta lacada en croissant
7/33 Rte. Casa Manolo Fuguilla / Tapa: Panceta lacada en croissant
Taberna La Chanca / Tapa: Macedonia crujiente
8/33 Taberna La Chanca / Tapa: Macedonia crujiente
Bar Terraza El Gamba / Tapa: Montadito de queso payoyo y boquerones en vinagre
9/33 Bar Terraza El Gamba / Tapa: Montadito de queso payoyo y boquerones en vinagre
Bar Casa El Andaluz / Tapa: Bocado de levante
10/33 Bar Casa El Andaluz / Tapa: Bocado de levante
Tascón de la Pasajera / Tapa: Mollete ibérico Thai
11/33 Tascón de la Pasajera / Tapa: Mollete ibérico Thai
Bar La Plazuela / Tapa: Crujiente de puerro y gamba
12/33 Bar La Plazuela / Tapa: Crujiente de puerro y gamba
Cachito Bar Cantina / Tapa: Bocado de cachito
13/33 Cachito Bar Cantina / Tapa: Bocado de cachito
Bar La Grasa Taller de Tapas / Tapa: Alicate
14/33 Bar La Grasa Taller de Tapas / Tapa: Alicate
Séptimo arte gastrobar / Tapa: hojaldre de pollo al curry-coco y compota de manzana ácida
15/33 Séptimo arte gastrobar / Tapa: hojaldre de pollo al curry-coco y compota de manzana ácida
La Menuda / Tapa: Gamberrito
16/33 La Menuda / Tapa: Gamberrito
Pasta 360 / Tapa: Cappelletti de calabaza, nata suave y nueces
17/33 Pasta 360 / Tapa: Cappelletti de calabaza, nata suave y nueces
Bar El Punto de Encuentro / Tapa: Crujiente de panko relleno de pollo, queso y langostino
18/33 Bar El Punto de Encuentro / Tapa: Crujiente de panko relleno de pollo, queso y langostino
La Escama / Tapa: Rufito
19/33 La Escama / Tapa: Rufito
Resto Bar La Almazara / Tapa: Calentito de retinto
20/33 Resto Bar La Almazara / Tapa: Calentito de retinto
Abolengo Tapas / Tapa: Chupa-chups de pollo al curry
21/33 Abolengo Tapas / Tapa: Chupa-chups de pollo al curry
Venta Pericón / Tapa: Pani Puri de gamba enchilada y huevo de codorniz
22/33 Venta Pericón / Tapa: Pani Puri de gamba enchilada y huevo de codorniz
Sabor y Sal / Tapa: La Cabra tira al monte
23/33 Sabor y Sal / Tapa: La Cabra tira al monte
Bar El Mercado / Tapa: Novea
24/33 Bar El Mercado / Tapa: Novea
Cervecería los 3 Hermanos / Tapa: Perla del mar
25/33 Cervecería los 3 Hermanos / Tapa: Perla del mar
La Planta Baja / Tapa: El Mensaje de la botella
26/33 La Planta Baja / Tapa: El Mensaje de la botella
Bar Los Hermanitos / Tapa: Bao Soleáo
27/33 Bar Los Hermanitos / Tapa: Bao Soleáo
Cafetería y tapas loto / Tapa: Rollitos de boquerones
28/33 Cafetería y tapas loto / Tapa: Rollitos de boquerones
Rte. La Jábega / Tapa: Piruleta de chipirón
29/33 Rte. La Jábega / Tapa: Piruleta de chipirón
Heladería Marsalao / Postre: Cookie-Mars
30/33 Heladería Marsalao / Postre: Cookie-Mars
Cafetería San Antonio 1 / Postre: Cono hojaldrado de cremoso frío de café Bayles con chocolate blanco en textura
31/33 Cafetería San Antonio 1 / Postre: Cono hojaldrado de cremoso frío de café Bayles con chocolate blanco en textura
Cafetería San Antonio 2 / Postre: Cheesecake invertida de payoyo, soletilla melada y crujiente de nueces
32/33 Cafetería San Antonio 2 / Postre: Cheesecake invertida de payoyo, soletilla melada y crujiente de nueces
Botánica / Postre: Verde Tentación
33/33 Botánica / Postre: Verde Tentación

También te puede interesar

Lo último

stats