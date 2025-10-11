Así son las tapas de la Ruta de la Tapa de Conil que nada tienen que envidiar a las de Zahara: saborea estos 30 bocados en el puente de octubre

Cádiz está para comérselo durante todo el fin de semana. Vejer, Zahara de los Atunes, Villamartín, Algeciras y Conil son algunas de las localidades que están inmersas en planes gastronómicos que harán que te chupes los dedos. Tras haberle puesto cara a las tapas que participan en la Ruta del Retinto de Zahara este 2025, toca babear por las de Conil.
Hasta este domingo, 12 de octubre, podrás recorrer los bares y restaurantes de la localidad por diferentes zonas de colores para probar sus creaciones. Un total de 33 participantes, de los cuales 29 son tapas y los 4 restantes postres. El precio de la tapa y bebida es de 4 euros. Además, sellar el Tapaporte tiene premio, así que no te olvides de él. ¿A qué esperas para saborear estos 30 bocados irresistibles?
Bar Puerta Cai / Tapa: Crujiente de ensaladilla de pulpo
Makai Restaurante / Tapa: Causa a la limeña
Restaurante Oasis / Tapa: Bomba de langostinos al ajillo con salsa de sus cabezas'
Bar Rte. El Pasaje / Tapa: Bocata Marinero
El Anticuario / Tapa: Explosión de sabores
Central Kanaia / Tapa: Croquetas de gambas al ajillo
Rte. Casa Manolo Fuguilla / Tapa: Panceta lacada en croissant
Taberna La Chanca / Tapa: Macedonia crujiente
Bar Terraza El Gamba / Tapa: Montadito de queso payoyo y boquerones en vinagre
Bar Casa El Andaluz / Tapa: Bocado de levante
Tascón de la Pasajera / Tapa: Mollete ibérico Thai
Bar La Plazuela / Tapa: Crujiente de puerro y gamba
Cachito Bar Cantina / Tapa: Bocado de cachito
Bar La Grasa Taller de Tapas / Tapa: Alicate
Séptimo arte gastrobar / Tapa: hojaldre de pollo al curry-coco y compota de manzana ácida
La Menuda / Tapa: Gamberrito
Pasta 360 / Tapa: Cappelletti de calabaza, nata suave y nueces
Bar El Punto de Encuentro / Tapa: Crujiente de panko relleno de pollo, queso y langostino
La Escama / Tapa: Rufito
Resto Bar La Almazara / Tapa: Calentito de retinto
Abolengo Tapas / Tapa: Chupa-chups de pollo al curry
Venta Pericón / Tapa: Pani Puri de gamba enchilada y huevo de codorniz
Sabor y Sal / Tapa: La Cabra tira al monte
Bar El Mercado / Tapa: Novea
Cervecería los 3 Hermanos / Tapa: Perla del mar
La Planta Baja / Tapa: El Mensaje de la botella
Bar Los Hermanitos / Tapa: Bao Soleáo
Cafetería y tapas loto / Tapa: Rollitos de boquerones
Rte. La Jábega / Tapa: Piruleta de chipirón
Heladería Marsalao / Postre: Cookie-Mars
Cafetería San Antonio 1 / Postre: Cono hojaldrado de cremoso frío de café Bayles con chocolate blanco en textura
Cafetería San Antonio 2 / Postre: Cheesecake invertida de payoyo, soletilla melada y crujiente de nueces
Botánica / Postre: Verde Tentación