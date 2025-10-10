Dos planes en uno: recorre las calles de Vejer a ritmo de la música en directo y con una tapa de lomo en manteca en mano

Imagen de archivo del ambiente del centro de Vejer durante uno de los conciertos de Gastro Music Festival Vejer

Fin de semana grande en Vejer de la Frontera, donde no faltará la música en directo y la mejor gastronomía. Este 12 de octubre se celebra el Día Internacional del Lomo en Manteca, así que los bares y restaurantes de la localidad ofrecen este producto estrella en forma de tapas, bocadillos y platos tradicionales con un toque de innovación.

Siendo Vejer un referente gastronómico y cultural en la provincia de Cádiz no podrás pasar por alto estos dos planes en uno. Este sábado, 11 de octubre, vuelve el Gastro Music Festival Vejer, un evento que combina buena música en directo con los atractivos gastronómicos de cada uno de los establecimientos de la localidad que participan en él.

Durante la jornada hará música durante todo el día en bares, restaurantes y plazas del pueblo. Una oportunidad única para descubrir el encanto de Vejer a través de la música y, en compañía de la mejor gastronomía.

Gastro Music Festival Vejer: lugar, artistas y horarios

12:00 horas. 4 Estaciones. Dinosaurios.

13:00 horas. Taberna del Lomo. Carmen Martín.

14:15 horas. Casa del Vino. Ezequiel Reina.

15:15 horas. Zano Smash. Adri Durán.

16:30 horas. Plaza 28. Adri Luna y Ángel Reinares.

17:30 horas. Delicias. Miguel Carrasco & Rafa El Solís.

18:00 horas. Taberna Caragato. Tito Alcedo & Isabel García.

19:00 horas. Tapería Los Remedios. República de Macondo.

21:00 horas. Mercado San Francisco. Aderezo.

22:30 horas. 4 Tapas. La Reserva Rockband.

Bares y tapas de la Semana Gastronómica del Lomo en Manteca

El Refectorio. Tapa: Tosta de pan brioche con lomo en manteca y crema de queso con salsa kimuchi. De lunes a domingo.

El Muro. Tapa: Croquetas de lomo en manteca. Lunes, jueves, viernes, sábado y domingo.

4 Estaciones. Tapa: Brioche relleno de lomo en manteca escabechado con rúcula y yema de huevo (imprescindible reserva). Viernes, sábado y domingo.

Las Delicias. Tapa: Lomo en manteca con escabeche de soja. De martes a domingo.

Callejón Oscuro. Tapa: Mostachón de Utrera con lomo en manteca. De martes a domingo.

Bar Trafalgar. Tapa: Montadito de lomo en manteca. De lunes a domingo.

Tapería de los Remedios. Tapa: Fajita de chicharrones de Vejer en manteca. De lunes a domingo.

La Taberna del lomo en manteca. Tapa: Montadito de lomo en manteca y tosta de lomo en manteca. De miércoles a domingo.

El Caballo. Tapa: Arroz con lomo en manteca. Viernes, sábado y domingo.

Peña Flamenca 'Aguilar de Vejer'. Tapa: Almuerzo campero montadito de lomo en manteca. De jueves a domingo.

Venta Los Olivos. Tapa: patatas con huevo y lomo en manteca; bocadillo de lomo en manteca. De martes a domingo.

Venta Pinto. Tapas: bocadillo de lomo en manteca; plato de lomo en manteca, con patatas fritas y huevo; revuelto de lomo en manteca; croquetas de lomo en manteca y burrito de lomo en manteca. De lunes a domingo.

Venta la Barca de Vejer. Tapas: revuelto de lomo en manteca, bocadillo de lomo en manteca, plato de lomo en manteca con patatas fritas y tortilla de patatas con lomo en manteca. De lunes a domingo.

La Ventana Taberna. Tapas: pulpo en manteca colorá; montadito de lomo en manteca. De lunes a viernes.

La Vinográfica. Tapa: montadito de lomo en manteca con mayonesa de trufa, queso payoyo y rúcula.

La Recova. Tapa: papelón de lomo en manteca.

Varu. Tapa: Montadito de lomo en manteca.

Restaurante Trafalgar. Tapa: brioche y chimichurri en manteca colorá. De lunes a domingo.

Trafalgar Tapas: Tapa: montadito de lomo en manteca. De lunes a domingo.

Caragato Taberna Flamenca. Tapa: montadito de lomo en manteca. De miércoles a domingo.

Restaurante plaza, 28. Tapa: croquetas de lomo en manteca.

Nuevo bar Andalucía. Tapa: Montadito de lomo en manteca.

Nuevo Topolino. Tapa: tosta de lomo en manteca y huevo de codorniz.

El Siglo. Tapa: Croquetas de lomo en manteca. De miércoles a domingo.

Califa Tapas. Tapa: Croquetas de lomo en manteca. De lunes a domingo.

Carnicerías y tiendas para comprar lomo en manteca