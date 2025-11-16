"Son solo dos calles": Las fotografías que demuestran que viajar a este pueblo de Cádiz merece la pena (y mucho)

Uno de los pueblos blancos de Cádiz más virales en redes sociales es Setenil de las Bodegas. El hecho de que esté tallado en una gran roca atrae a numerosos visitantes y curiosos que desean descubrir el encanto de sus calles y casas cuevas. Las que más fama tienen son las calles Cuevas de la Sombra y Cuevas Sol, así que muchos piensan que son las únicas que merece la pena visitar.

El Ayuntamiento de Setenil, a través de sus redes sociales, ha compartido una serie de fotografías que desmitifican esta idea tras recibir comentarios del tipo: “Está sobrevalorado. Son literalmente dos calles con casas debajo de una piedra y ya. En 10 minutos lo has visto todo”; o “para una foto y poco más. No entiendo tanto revuelo por un pueblo que no tiene nada más que un par de calles”.

Así que, como una imagen vale más que mil palabras, las siguientes fotografías te llevarán a un recorrido visual que demuestra que Setenil es mucho más que dos calles y que merece mucho la pena visitar.