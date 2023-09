El pueblo de Cádiz que sorprende por su peculiar nombre al traducirlo al inglés

La geografía española deja nombres de carreteras, monumentos, pueblos y calles muy peculiares que a más de uno le habrá despertado alguna que otra sonrisa. En Andalucía encontramos algunos como Peloteos (Granada), Venta de Pantalones (Jaén) o Cabezas Rubias (Huelva), entre un sinfín de nombres de pueblos que harán que recordemos para siempre su visita. La provincia de Cádiz no se queda corta y no se libra de los nombres peculiares ni en inglés.

Superbritánico, una conocida marca que se dedica a diseñar agendas y productos con referencias inglesas y toques de humor se fijó en algunos de los pueblos de Cádiz para traducir sus nombres al inglés. Con el humor tan característico y original al que tiene acostumbrados a sus seguidores en las redes sociales, Superbritánico ha conseguido sacar alguna que otra sonrisa al traducir el nombre de uno de los pueblos de la costa de Cádiz.

Si escribimos en inglés: Go to the toilet. ¿Sabrías identificar el pueblo de Cádiz al que se refiere esta conocida marca? Pues esta peculiar expresión en inglés, según Superbritánico, significaría Barbate. Este municipio de Cádiz está encavado en pleno parque natural de la Breña y Marismas de Barbate. Este lugar ofrece una gran variedad de posibilidades para el ocio, así como para la práctica del senderismo, cicloturismo, paseos a caballo o deportes de montaña, entre otras actividades. Este maravilloso lugar de la costa de Cádiz sorprende por el encanto de esta luminosa y villa blanca que está ligada desde tiempos inmemorables con el mar y la pesca. De hecho, su puerto pesquero es uno de los atractivos con los que cuenta Barbate.

Sus playas son paradisíacas y son ideales tanto para el baño como para practicar deportes náuticos. La más cercana al pueblo cuenta con un paseo marítimo, mientras que Los Caños de Meca es una playa salvaje que impresiona por su paisaje dunar y aguas muy claras. Allí se alza el Faro de Trafalgar y se han descubierto restos de la época romana.

Otros nombres peculiares de la provincia de Cádiz que sorprenden en su traducción al inglés son los siguientes: