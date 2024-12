Así es el potente desayuno de esta Venta de Cádiz que deja sin palabras a este influencer que vive en Holanda: «Esto es gloria bendita»

Para empezar el día con alegría y con las pilas cargadas no puedes olvidarte de cumplir con el desayuno. No hay nada como tomarte un tiempo para desayunar en una cafetería durante la mañana, pero ¿qué me dicen de las Ventas de Cádiz? Estos templos de la gastronomía se encuentran a pie de carretera o en los alrededores de los pueblos, para que puedas hacer un alto en el camino y saborear lo mejor de sus fogones.

Hacer una ruta por los pueblos de Cádiz es algo muy común, así que tómate tu tiempo para detenerte en alguna Venta para disfrutar de un desayuno de categoría. En varias ocasiones hemos hablado de algunos lugares donde desayunar a lo grande en la provincia de Cádiz y, poco a poco, vamos descubriendo otros lugares donde el desayuno se convierte en todo un festín.

Se dice que cuando miras la vida con ojos de turista, podrás ver belleza donde todos ven rutina. Así que probablemente esto sea lo que le suceda al gaditano Jesús Sánchez, creador de contenido que vive en Holanda, que cada vez que vuelve a Cádiz aprovecha para disfrutar y mostrarle a sus seguidores las maravillas de la provincia.

Viviendo en Holanda no es de extrañar que eche de menos la comida de su tierra, así que cada vez que regresa a Cádiz no puede evitar hacer comparaciones. «Cuando vengo a Cádiz de vuelta no me puede faltar a mí ir a una buena Venta para desayunar», confiesa en uno de sus últimos vídeos en sus redes sociales.

La Venta Los Monteros, en Medina Sidonia, ha sido la protagonista de su vídeo de Instagram, que ya cuenta con más de 5.000 likes. Cuatro bandejas de productos típicos de Medina Sidonia, Benalup y la Sierra de Cádiz, rebanadas de pan y un café con leche le han costado 3,20 euros. «Primeramente tenemos la pringá, carnecita y tocino que se deshace en la boca. Después tenemos aquí manteca colorá, la manteca normal, lomo en manteca pero sin el pimentón. Después tenemos el higadito de cerdo con un poquito de aceitito, esto es gloria bendita. Y esto es paté de almuerzo que es como la carne del cocido». Y como es lógico, todo esto no puede caber en una misma rebanada de pan, así que el truco es «cortarla para hacer tostaditas, tapeitos de los diferentes manjares». Y tú, ¿serías capaz de completar este desayuno?