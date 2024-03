Una venta a pie de carretera en Vejer donde comer croquetas de lomo en manteca con queso payoyo

Si hay un plato típico de la gastronomía española que no puede faltar en la mesa son las croquetas. Esta receta tan popular, que también se prepara en la provincia de Cádiz, está compuesto de una salsa bechamel mezclada con cualquier ingrediente que se precie y se fríen hasta que estén crujientes. Las más clásicas son las de jamón, bacalao o de la carne del puchero, pero podrás encontrar una gran variedad para todos los gustos.

Si te gustaría hacer una ruta de la croqueta por la provincia de Cádiz y todavía no te has decidido por donde empezar, toma nota de esta venta a pie de carretera en Vejer donde sirven esta exquisitez. Todo aquel que las prueba coincide en que es inevitable lanzarse a comerse una sin esperar que se enfríe. Así que no te quemes en el intento cuando veas las croquetas de lomo en manteca con queso Payoyo que preparan en la Venta Pinto.

Tal y como podemos ver en el vídeo que ha compartido el establecimiento en su Instagram. Este contundente plato consta de unas diez croquetas con el queso Payoyo como base. Su crujiente externo y el cremoso relleno de la croqueta harán que se te deshaga en la boca mientras disfrutas de su explosivo sabor.

El lomo en manteca es un clásico e imprescindible de la gastronomía de Vejer. En la Venta Pinto, además de las croquetas podrás pedirte sus famosos bocadillos de lomo en manteca. Si vas dirección Barbate desde Cádiz, o viceversa, este establecimiento es una de las paradas obligatorias si quieres descubrir la gastronomía vejeriega. En la hora del desayuno suele estar concurrido ya que es lugar de paso y tienen mucha fama. Además, cuentan con el Colmado de Pinto donde podrás comprar productos típicos como la zurrapa de lomo, el paté de jamón elaborado por ellos mismos, así como dulces de la zona.