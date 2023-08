La playa de Cádiz que cuenta con un banco ideal para hacerte fotos al atardecer

No has estado de vacaciones si no has posteado los mejores momentos de estos días de relax y ocio del verano en Cádiz en tus redes sociales. Cada vez son más los usuarios de redes sociales como Instagram, Facebook o Tiktok que comparten con sus seguidores los rincones que han visitado, la gastronomía que han saboreado y algunas recomendaciones a la hora de visitar la ciudad. En el caso de Cádiz, la provincia cuenta con rincones fotografiables donde inmortalizar los mejores momentos y paisajes. No solo en la costa, también en la sierra gaditana.

Antes viajábamos con cámaras de fotos y vídeo, pero ahora los teléfonos móviles nos facilitan a fotografiar al instante los mejores momentos. Gracias a este dispositivo, los usuarios pueden compartir al minuto las fotografías que más les han gustado con sus seguidores. Está claro que no existe un verano sin postureo y la costa gaditana ayuda a esta práctica que tan de moda se ha puesto en los últimos años.

Puestas de sol de ensueño, miradores infinitos, playas paradisíacas y unos enclaves maravillosos para conseguir embellecer tus redes sociales con fotos que dejarán con la boca abierta a tus seguidores. En la misión de Cadizfornia por encontrar lugares mágicos donde enamorarte aún más de los encantos de Cádiz, nos hemos topado con un banco ideal para conseguir fotografías ideales para sorprender a tus seguidores.

Este banco en cuestión se encuentra la playa de las Tres Piedras, en Chipiona, concretamente en el Tulum Club&Restaurant. Esta especie de trono cuenta con unas maravillosas vistas a esta playa de Chipiona, por lo que muchos se detienen en él para disfrutar de un bello paisaje y, de paso, tomar las mejores instantáneas para llevarte este momento de recuerdo para siempre.

Chipiona atrae cada año a miles de habitantes, de hecho, es un pueblo de Cádiz que con la llegada del verano se convierte en una auténtica ciudad. Una de las zonas que más gusta a los visitantes que buscan el mejor ambiente es Tres Piedras. Aquí podrás encontrar diferentes chiringuitos y locales con música en directo donde poder tomarte una copa mientras bailas hasta el atardecer.

Contemplar los atardeceres desde este rincón es un verdadero placer. Ya sea desde el banco con forma de corazón del Tulum o desde la orilla del mar. La playa de las Tres Piedras mide 1.250 metros de largo y 60 metros de ancho repartidos en arena fina y dorada. Está situada entre el faro y la Punta de Camarón, siendo esta la más conocida y popular, no solo en Chipiona, también en las redes sociales. Ahora que ya conoces este sitio de moda, ¿a qué esperas para darle vida a tu Instagram?