Los platos más típicos de la Navidad en Cádiz

Cada familia es un mundo y, con lo cual, cada mesa un universo de sabores. Cuando llega Nochebuena es tradición reunirse con la familia para cenar todos juntos en esta fecha tan especial, pero a veces no tiene por qué cumplirse esa norma. Hay quiénes cenan solos, con amigos o en otro país y ciudad diferente. Sea como fuere, la comida nunca puede faltar a la mesa y son fechas en la que no se escatima en gastos para disfrutar de una buena cena.

En la provincia de Cádiz otra cosa no, pero de buena gastronomía se entiende en este rincón del sur de España. En esta tierra de sabores se sabe mucho del buen comer y para ello te recomendamos algunos platos típicos que no pueden faltar a la mesa durante estos días tan especiales de Navidad. Uno de los productos más típicos de Cádiz es el chicharrón. Ya sea el chicharrón de la Sierra de Cádiz o de Chiclana, este producto estrella no puede faltar en la mesa en Navidad. Este manjar típico de Cádiz no solo se puede degustar por estas fechas, cualquier momento del año es bueno para chuparse los dedos con este producto estrella.

Tampoco podemos olvidarnos de los quesos de la Sierra de Cádiz. Payoyos, El Bosqueño, Andazul o El Gazul, son algunos de los quesos que cuentan con reconocimientos a nivel mundial. Maridados con un buen vino, este plato puede ser la estrella en cualquier mesa gaditana.

Otro imprescindible de Navidad son las gambas y los langostinos. Ya sean frescos o a la plancha, este plato nunca falta en la cena navideña. Hay quienes tiran la casa por la ventana por estas fechas y sirven bocas, patas rusas, cangrejos, bogavantes o cigalas. En cuanto a los platos principales, una sopa de picadillo combinada con jamón, huevo duro y picatostes siempre es una buena opción para una noche fría de Navidad.

Las carnes también juegan un papel muy importante, ya sea de solomillo de cerdo o un cordero. Ambos suelen ser habituales en la mesa de Navidad junto con un buen vino para maridar la cena. En cuanto a los postres, nada mejor que unos pestiños, pan de Cádiz o polvorones de Aromas de Medina. .