Este pequeño pueblo costero de Cádiz tiene un mágico mercado navideño donde sentir la brisa del mar mientras haces tus compras

En pleno centro de la ciudad, en pequeños pueblos, junto al mar e incluso en lugares modernos… No importa donde se ubiquen los mercadillos navideños, pues cada uno de ellos tiene un encanto que lo hace más especial. Son uno de los grandes atractivos de la Navidad, ideales para estas fechas ideales para comprar un regalo especial.

En Cádiz, San Fernando, Jerez o Chiclana, entre otros, son algunos de los municipios gaditanos que cuentan con grandes mercadillos navideños. Pero no son los únicos, en Conil de la Frontera también se ha instalado un mercado navideño que está dando mucho que hablar.

En pleno corazón de su casco histórico, a los pies de la emblemática Torre de Guzmán y a tan solo unos pasos de su playa más conocida, Los Bateles, se encuentra este mercado navideño que estará abierto hasta enero. Este espacio se suma al amplio programa de actividades que tiene Conil para disfrutar esta Navidad 2025.

El mercado reúne puestos de artesanía con creaciones únicas y regalos originales para sorprender estas fiestas. Podrás recorrer sus puestos, apoyar al comercio local y a los artesanos que exponen sus productos, así como posteriormente disfrutar del ambiente navideño de Conil.

El horario de apertura es de lunes a viernes, de 16:30 a 21:30 horas. El 24 de diciembre el horario será de 11:30 a 15:00 horas y los días 25 y 31 de diciembre permanecerá cerrado, al igual que el 1 de enero.